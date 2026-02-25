Bremen (ots) -Er ist ein präziser Beobachter der menschlichen Abgründe mit einer leisen, aber eindringlichen Stimme: Ferdinand von Schirach. Der deutsche Strafverteidiger und Schriftsteller wird 1964 in München geboren und wächst in einer traditionsreichen, politisch und kulturell geprägten Familie auf. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Bonn gründet er eine eigene Kanzlei und arbeitet viele Jahre als Strafverteidiger - Erfahrungen, die seine ausdrucksstarken Werke maßgeblich prägen. Sein literarischer Durchbruch gelingt ihm 2009 mit dem Erzählband "Verbrechen", in dem er reale Fälle in eine nüchterne, fast kühle Sprache übersetzt und dabei große Fragen nach Schuld, Verantwortung und Moral stellt. Es folgen erfolgreiche Bücher wie "Schuld", "Der Fall Collini" oder "Kaffee und Zigaretten", die international gelesen und vielfach verfilmt oder für die Bühne adaptiert werden. Ferdinand von Schirach stellt das deutsche Rechtssystem und das Empfinden für Recht und Unrecht, Schuld und Unschuld immer wieder auf den Prüfstand des Gewissens. Bei 3nach9 spricht Ferdinand von Schirach über prägende Erlebnisse aus seiner Kindheit und welche Stunden des Tages zu seinen schönsten zählen.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 27. Februar, um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen diese Gäste:Boris HerrmannEr ist der bekannteste Segler Deutschlands und seit seiner ersten Teilnahme an der Soloweltumseglung Vendée Globe, der härtesten Regatta der Welt, auch Nichtseglern ein Begriff: Boris Herrmann. Schon als Kind hat der Oldenburger viel Zeit auf dem Wasser verbracht, anfangs gemeinsam mit seinem Vater auf dessen kleinem Boot an der Nordsee, später auf einem nahegelegenen See in der norddeutschen Heimat. Heute zählt der Wahl-Hamburger längst zu der Weltspitze seines Sports. Seine Leidenschaft ist und bleibt der Ozean. Er ist Meeresbotschafter, Aktivist fürs Klima - und hat für sein gesellschaftliches Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Als Profi-Segler umrundet er mehrfach die Welt, kennt die permanenten Gefahren auf hoher See sowie die Extrembelastungen für Körper und Geist. Welche Erfahrungen den 44-Jährigen geprägt haben, wann er seinen Job auch mal verflucht und ob seine kleine Tochter schon Segel hisst und Anker schmeißt, erfahren wir im Februar von Meeresliebhaber Boris Herrmann.Ildikó von KürthyDie Journalistin Ildikó von Kürthy zählt zu den erfolgreichsten und meistgelesenen deutschen Schriftstellerinnen. In ihrem jüngsten Werk "Alt genug" reflektiert die humorvolle und schlagfertige Autorin über das Älterwerden. Sie entdeckt nicht nur das Wunder des Mittagsschläfchens und feiert die Kraft der Lebensmitte. Die Hamburgerin fühlt sich jetzt selbst für unbequeme Wahrheiten alt genug: Sie lacht nicht mehr über jeden blöden Witz, und weiß mittlerweile ganz genau, wohin sie nicht gehört. Ob es leicht war, diese Einsichten und Erkenntnisse zu gewinnen? Wer die Bücher von Ildikó von Kürthy kennt, vermutet bereits, dass es sie eine Menge Mut gekostet haben muss, sich in innere und äußere Ausnahmezustände zu begeben. Ob auch ihre Bewerbung als Topmodel bei Heidi Klum oder die nächtliche Begegnung mit Schauspieler George Clooney in New York dazu zählen, verrät die gebürtige Aachenerin bei 3nach9.Paul RonzheimerSeine Heimat ist Aurich in Ostfriesland, sein Arbeitsgebiet die ganze Welt. Der Journalist Paul Ronzheimer berichtet seit mehr als zehn Jahren aus Kriegs- und Krisengebieten. Der 40-Jährige startete seine berufliche Karriere mit einem Volontariat bei der "Emder Zeitung", mittlerweile fungiert er als stellvertretender Chefredakteur der BILD-Zeitung. Besonders für seine Berichterstattung in der Ukraine wird er von Leserinnen und Lesern geschätzt und vor vier Jahren sogar als "Journalist des Jahres" ausgezeichnet. Erst kürzlich erhielt er für den Podcast, der seinen Namen trägt, den Medienpreis BAMBI in der Kategorie "Kultur", da er einen wichtigen Beitrag zur politischen Aufklärung leistet. Über seine ostfriesischen Wurzeln, Gespräche mit despotischen Machthabern und seinen Blick auf Deutschland, erzählt Paul Ronzheimer im Februar bei 3nach9.Ali GüngörmüsExakt 20 Jahre ist es her, dass er als erster deutsch-türkischer Koch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde: Ali Güngörmüs. Seine Lebensleistung ist auch fernab dessen beeindruckend: Die ersten zehn Lebensjahre verbringt er im ostanatolischen Hochland. Mit keinerlei Deutschkenntnissen kommt er als Zehnjähriger mit seiner Mutter und den Geschwistern nach München, wo sein Vater mittlerweile als Schweißer arbeitet. Nach dem Hauptschulabschluss lässt Ali sich gegen den Widerstand der Eltern zum Koch ausbilden, erhält im Anschluss ein Begabtenstipendium, dekoriert später in Hamburg sein Restaurant mit einem Stern. Heute führt er in München unter anderem ein Restaurant, dem er den Namen seines Heimatdorfes gegeben hat. Der Kochbuchautor und Unternehmer ist immer wieder vor der TV-Kamera zu sehen, als Juror für "Die Küchenschlacht" oder für die hr-Kochsendung "Koch's anders". Gemeinsam mit den Köchen Frank Rosin und Alexander Kumptner hat er sich kürzlich auf einen Roadtrip durch Australien begeben und berichtet bei 3nach9 über kulinarische und andere Herausforderungen.Christine ThürmerChristine Thürmer kennen viele Zuschauerinnen und Zuschauer bereits als "die meistgewanderte Frau der Welt". 2007 hängt die erfolgreiche Managerin ihren Job an den Nagel und widmet sich voll und ganz ihrer neu entdeckten Passion, der Langstreckenwanderung. Seitdem legt sie mehr als 70.000 Kilometer zu Fuß, 37.500 Kilometer mit dem Fahrrad und 7.000 Kilometer mit dem Boot zurück. Stets reist sie alleine, überlässt nur ungern etwas dem Zufall. Ihre Touren plant Christine Thürmer am Computer, überlegt akribisch, was wirklich als Gepäck mit in den Rucksack muss und verzichtet sogar auf Unterhosen, um möglichst wenig Kilos schleppen zu müssen. Bei 3nach9 erzählt die Bestsellerautorin über ihre Abenteuerreise nach Asien und berichtet über verrückte Erlebnisse in Japan, Südkorea und Taiwan.