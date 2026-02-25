Künstliche Intelligenz galt lange als der große Wachstumstreiber an der Börse. Doch im laufenden Jahr wird KI zunehmend auch als Risiko wahrgenommen. Die Börsenstrategen von Goldman Sachs sehen einen interessanten Ausweg aus dem Dilemma. Wie so oft folgt auf Euphorie Ernüchterung. Anleger befürchten mittlerweile, dass neue Technologien wie die KI ganze Geschäftsmodelle überflüssig machen könnten - von Software über Vermögensverwaltung bis hin zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE