Die PayPal-Aktie wird weiter angetrieben von Spekulationen, es könne zu einer Übernahme des US-Zahlungsdienstleisters kommen. Am Mittwoch hat sie um weitere +6,7% auf 47,02 US$ zugelegt. Zerplatzt da bald eine Seifenblase oder ist da jetzt noch mehr drin? Wie seriös ist diese Quelle? Ist die PayPal-Aktie nach dem rasanten Kursverfall auf unter 39 US$ so billig geworden, dass sie nun interessant geworden ist für potenzielle Käufer? Die Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de