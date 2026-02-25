Mit seiner Rede zur Lage der Nation erreichte US-Präsident Donald Trump nicht nur Anhänger:innen und Gegner:innen weltweit, sondern auch einige iPhones. Wie er sie versehentlich aktivierte und warum das kein Einzelfall ist. Stärker, reicher und erfolgreicher zuvor: Bei seiner Rede zur Lage der Nation, der sogenannten State of the Union lobte Donald Trump die angeblich erfolgreiche Entwicklung der USA und damit vor allem sich selbst. Um die Inhalte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n