SHENZHEN, China, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von BloombergNEF (BNEF) für das erste Quartal 2026 als Tier-1-Wechselrichterhersteller anerkannt wurde. Dies unterstreicht die konsistente Lieferung zuverlässiger Wechselrichterlösungen und das tiefe Vertrauen, das das Unternehmen durch bewährte Projektdurchführung bei internationalen Kunden und Finanzinstituten gewonnen hat. Die Tier-1-Liste von BloombergNEF gilt weithin als wichtiger Maßstab für die Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt für erneuerbare Energien. Durch die Priorisierung der "globalen Bankfähigkeit"- insbesondere der Fähigkeit, Finanzierungen ohne Rückgriffsmöglichkeit zu sichern, und der Stärke einer unabhängigen Markenbildung - gewährleistet BNEF einen hohen Glaubwürdigkeitsstandard für Entwickler, Hersteller und Investoren. Technologische Innovation: Von C&I bis zum Versorgungsmaßstab SINEXCEL treibt kontinuierlich Produktinnovationen und technische Durchbrüche voran, um komplexen Netz- und Marktanforderungen gerecht zu werden. Für C&I- und Mikronetzanwendungen wurde der Sirius 135K speziell entwickelt, um anspruchsvolle Netzanforderungen, raue Betriebsumgebungen und ROI-Druck zu bewältigen - und bietet globale Kompatibilität, starke Szenarioanpassungsfähigkeit und langfristigen Lebenszykluswert. Im Versorgungsbereich wurde das Flaggschiff StellaOn 1250K/1575K PCS entwickelt, um die Wirtschaftlichkeit von Projekten, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Komplexität der Netzintegration zu optimieren. Mit dem Fokus auf Lebenszykluseffizienz und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umwelt-, Last- und Netzbedingungen ermöglicht es einen stabilen, leistungsstarken Betrieb in anspruchsvollen Großanwendungen. Diese fortschrittlichen Lösungen bilden eine solide Grundlage für Energiespeichersysteme, um weltweit effektiv an Multi-Szenario-Anwendungen und komplexen Stromhandelsmärkten teilzunehmen. Globale Expansion und bewährte Bereitstellung Die Speicherlösungen von SINEXCEL sind in über 40 Ländern zertifiziert und werden in mehr als 60 Märkten und 5.000 Projekten mit einer installierten Leistung von 17GW weltweit eingesetzt. Das Unternehmen betreibt 10 globale Servicezentren in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, unterstützt durch eine 30-minütige Reaktionszeit und eine 7-tägige Lieferzusage für Ersatzteile. Erfolgreiche Implementierungen in der Tschechischen Republik , Bulgarien und Rumänien bestätigen die globale Umsetzungskompetenz und Produktzuverlässigkeit des Unternehmens und untermauern seine Tier-1-Anerkennung. Auch in Zukunft wird SINEXCEL seine innovative Leistungselektronik nutzen, um hochgradig bankfähige Lösungen anzubieten, und gemeinsam mit globalen Partnern die Umstellung auf CO2-freie Energie vorantreiben. Informationen zu SINEXCEL SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier im Bereich Energiespeicherung, EV-Ladetechnik und Lösungen für die Stromqualität. Mit einer installierten Speicherkapazität von 17 GW, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere AHF arbeitet SINEXCEL mit Branchenführern zusammen, um Energiefreiheit zu ermöglichen. Kontakt: melody_yu@sinexcel.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920046/SINEXCEL_Recognized_BloombergNEF_Tier_1_Power_Inverter_Manufacturer_Q1_2026.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-als-bloombergnef-tier-1-wechselrichterhersteller-fur-das-erste-quartal-2026-anerkannt-302697052.html



