© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEInvestieren mit KI, ist das sinnvoll? Wird KI die Börse effizienter - oder gefährlicher machen? Wer trägt die Verantwortung, wenn die KI Milliarden verliert?Forscher der Stanford University testeten einen KI-Analysten anhand jahrzehntelanger öffentlicher Daten. Sie stellten fest, dass die vom KI-Modell vorgeschlagenen Portfolioanpassungen zwischen 1990 und 2020 über 90 Prozent der Investmentfondsmanager übertraf. Aber: Fondsmanager bleiben wichtig für kreatives Denken, strategische Urteile und Risiko-Kontrolle. Wird durch KI der Markt effizienter - oder gefährlicher? [spotify]4MATGNfTAjwV4u9KAyW5Yh[/spotify] Würden alle Systeme durch KI ersetzt werden, hätte dies erhebliche Risiken. …Den vollständigen Artikel lesen
