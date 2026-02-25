Am 25.02.1901 entstand mit der United States Steel Corp. ein Unternehmen von bis dahin unbekannter Größenordnung. Hinter diesem Zusammenschluss standen drei Schlüsselfiguren der amerikanischen Industrialisierung: der Finanzier J. P. Morgan, der Stahlindustrielle Andrew Carnegie und der Manager Elbert H. Gary, das bereits am ersten Tag seines Bestehens zwei Drittel des US-Stahlmarkts beherrschte.Der Erwerb von Carnegies Stahlimperium durch Morgan gilt als Wendepunkt in der Geschichte des modernen Großkapitalismus. Aus einer fragmentierten Branche entstand ein Industriegigant, der über Jahrzehnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
