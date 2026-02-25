Köln (ots) -Ein ganz besonderer Fall: Mit dem "Eine Frage der Zeit" (AT) entsteht derzeit der 50. "Tatort" aus Münster, der im Frühjahr 2027 zu sehen sein wird. Darin trifft Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) auf die Schatten seiner Vergangenheit.Eigentlich soll es nur eine kleine Überraschungsparty im Präsidium sein: 35 Jahre Kriminalkommissar - das muss gewürdigt werden. Doch zwischen Sekt, Fotos und alten Uniformen taucht plötzlich eine längst vergessene Ermittlungsakte auf. Thiels allererste Ermittlung als junger Kripo-Anwärter: eine 17-Jährige, damals als vermeintlicher Unfall zu den Akten gelegt. Ein Fall, der den Hauptkommissar anscheinend nie ganz losgelassen hat.Doch die alten Fragen lassen sich nicht länger ignorieren. Und dass sie sich womöglich ganz anders aufklären, als man es vermuten würde, bringt selbst den sonst so rationalen Rechtsmediziner Professor Karl Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) ins Wanken. Welche Rolle ein alter Jade-Buddha aus dem Besitz von "Vaddern" Thiel (Claus D. Clausnitzer) dabei spielt, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis.Neben Axel Prahl und Jan Josef Liefers stehen erneut Claus D. Clausnitzer als "Vaddern" Thiel, Christine Urspruch als Silke Haller und Björn Meyer als Mirko Schrader vor der Kamera. Mit dabei sind außerdem u.a. Rainer Galke, Ursula Renneke, Judith Hoersch, Dirk Ossig, Philipp Hauss, Katharina Abel, Franka Forkel, Jochen Nickel.Mit dem vielfach ausgezeichneten und unter anderem mit dem Grimme-Preis geehrten Regisseur Richard Huber ("Tatort - Du bleibst hier", "Der König von Köln") sowie dem ebenfalls mehrfach preisgekrönten Drehbuchautor Magnus Vattrodt (u.a. Grimme-Preis; "Tatort - Limbus", "Die Wannseekonferenz") und Kameramann Hendrik A. Kley ("Tatort - Du bleibst hier", "Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau") versammelt die 50. "Tatort" Münster-Produktion einige der profiliertesten Kreativen hinter der Kamera.Produziert wird "Eine Frage der Zeit" (AT) von filmpool fiction GmbH (Produzent: Mathias Lösel, Producerin: Susanna Enk) im Auftrag des WDR (Redaktion: Sophie Seitz) für die ARD.Die Dreharbeiten in Köln, Münster und Umgebung laufen noch bis zum 26. März 2026. Ein konkreter Sendetermin im Frühjahr 2027 steht noch nicht fest.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6223880