EQS-News: pferdewetten.de AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
pferdewetten.de AG: Vollzug der Beschlüsse der Gläubigerversammlungen der Unternehmenswandelanleihen 2023 und 2024
Düsseldorf, 25. Februar 2026
Die Beschlüsse der Gläubiger der Wandelanleihe 2023/2028 (ISIN DE000A30V8X3) und der Wandelanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70) der pferdewetten.de AG wurden vollzogen.
Die gemäß den Beschlüssen der Gläubigerversammlungen jeweils angepassten Anleihebedingungen wurden der jeweiligen Sammelurkunde, die bei der Clearstream Europe AG hinterlegt sind, in geeigneter Form beigefügt. Die geänderten Anleihebedingungen sind auf der Internetseite der pferdewetten.de AG im Bereich Investor Relations verfügbar.
Der bei der Zahlstelle rechtzeitig hinterlegte Zinsbetrag in Höhe des neuen Zinssatzes von 2,50 Prozent in Bezug auf die Wandelanleihe 2024/2029 wird nunmehr kurzfristig an die Gläubiger ausgezahlt werden. Die Gesellschaft hat die Zahlstelle entsprechend angewiesen.
Kontakt
pferdewetten.de AG
Telefon: +49 (0) 211 781 782 10
E-Mail: ir@pferdewetten.de
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2 11 / 7817820
|Fax:
|+49 (0)2 11 / 78178299
|E-Mail:
|verwaltung@pferdewetten.de
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
|ISIN:
|DE000A2YN777
|WKN:
|A2YN77
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2281554
