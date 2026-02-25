Der afrikanische E-Mobilität-Pionier Spiro erhält wenige Monate nach der letzten Finanzierungsrunde eine zusätzliche Summe von 50 Millionen US-Dollar, um sein Geschäft mit Elektro-Motorrädern und dazu passenden Batteriewechselstationen weiter auszubauen. Das formell in Dubai ansässige, aber von der kenianischen Hauptstadt Nairobi aus gesteuerte Startup erhält den Betrag von Afreximbank, Nithio und dem von Cyngum Capital geführten Africa Go Green ...Den vollständigen Artikel lesen ...
