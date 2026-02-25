© Foto: adobe.stock.comGold und Silber machen wieder Druck auf der Oberseite. Die Rallye lebt. Und auch Kupfer zeigt sich in blendender Verfassung. Kein Wunder, dass diese Produzentenaktie vor einer Kursexplosion steht.Aktuelle Preisentwicklung von Gold, Silber und Kupfer Turbulenzen und Volatilität nehmen zu, doch die übergeordnete Richtung stimmt - so oder so ähnlich kann man die aktuelle Situation bei Gold, Silber und Kupfer derzeit zusammenfassen. Vor allem der Goldpreis besticht nach wie vor durch eine beeindruckende Stärke. Schwäche wird gekauft. Das Edelmetall will offenkundig nach oben. Immer wieder flammen geo- oder wirtschaftspolitische Brandherde auf und befeuern den Goldpreis. Aktuell hat Gold die …Den vollständigen Artikel lesen
