Smartbroker Holding AG
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 und Prognose für 2026
Berlin, 25. Februar 2026 - Die Smartbroker Holding AG erreichte im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen auf Gruppenebene Umsatzerlöse in Höhe von voraussichtlich ca. € 69 Mio. (Geschäftsjahr 2024: € 52 Mio.) Damit wird der bisherige Prognosekorridor von € 65 Mio. bis € 70 Mio. eingehalten.
Das konsolidierte operative EBITDA* wird voraussichtlich bei rund € 0 Mio. (Geschäftsjahr 2024: € 1,4 Mio.) und auch innerhalb des bisherigen Prognosekorridors von € -1,5 Mio. bis € 1,5 Mio. liegen.
Im Bereich Transaktionen konnten ca. 77.000 Neukunden für den Smartbroker+ akquiriert werden, was leicht unter den Erwartungen der Gesellschaft liegt (bisherige Prognose: 80.000 Neukunden).
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz auf Gruppenebene in einer Spanne von € 67 bis 72 Mio. (Analystenschätzung: 73 Mio.) und rechnet mit einem operativen EBITDA* zwischen € -1,5 Mio. und € 1,5 Mio. (Analystenschätzung: € 4 Mio.).
Im Bereich Transaktionen erwartet der Vorstand für 2026 ca. 100.000 Neukunden für den Smartbroker+.
* Die Kennzahl operatives EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (nach Kundenakquisekosten).
Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender
Ende der Insiderinformation
