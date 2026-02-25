Einführung der cloudnativen BSS- und Core-Lösungen von Mavenir unterstreicht den Fokus von TextNow auf langfristige Innovationen

SAN FRANCISCO und RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TextNow, der führende werbefinanzierte Anbieter kostenloser Mobilfunkdienste in den USA, und Mavenir, der Wegbereiter für cloudnative Telekommunikationstechnologie, haben heute die Integration der cloudnativen mobilen BSS- und Core-Plattform von Mavenir in die MVNO-Infrastruktur (Mobile Virtual Network Operator) von TextNow bekanntgegeben.

Die cloudnative BSS- und Core-Plattform von Mavenir ist darauf ausgelegt, TextNow dabei zu unterstützen, neue Nutzer schneller zu registrieren, differenzierte Service-Angebote einzuführen und sein kostenloses Mobilfunkmodell weiter auszubauen. So sollen noch mehr Kunden in Amerika erreicht werden, die einen großartigen Mobilfunkdienst ohne übermäßig hohe Kosten wünschen. Die Integration der Lösungen von Mavenir unterstreicht den Innovationsfokus von TextNow und bietet eine Reihe von Funktionen, um die über 8 Millionen aktiven Nutzer besser zu unterstützen. Dazu gehören die Verwaltung von Sponsoring-Partnern, der Aufbau von Roaming-Beziehungen sowie die Bereitstellung unabhängiger SIM-Profile für Nutzer.

"TextNow hat 17 Jahre lang bewiesen, dass Mobilfunk kostenlos sein kann, werbefinanziert funktioniert und ein hervorragendes Erlebnis in einem landesweiten 5G-Netz bietet", sagte Tristan Huntington, Senior Vice President, Partnerships & Innovation bei TextNow. "Dank der Partnerschaft mit Mavenir bleiben wir weiterhin ein Vorreiter in Sachen Innovation. Wir haben mehr Kontrolle über das Kundenerlebnis und können neue Funktionen schneller einführen. Das bedeutet, dass wir die Grenzen dessen, was kostenloser Mobilfunk leisten kann, immer wieder neu definieren können."

Die flexible, cloudnative modulare Plattform von Mavenir unterstützt jedes MVNO-Modell und jede Markteintrittsstrategie - sei es die Einführung einer Submarke, die Ergänzung eines bestehenden Portfolios um Mobilitätsdienste oder die Skalierung einer Challenger-Brand.

"Der MVNO-Markt entwickelt sich stetig weiter, da die Betreiber versuchen, ihre Angebote durch Innovationen zu differenzieren - doch dies ist ohne die Flexibilität und Skalierbarkeit einer zugrunde liegenden cloudnativen Plattform schlichtweg nicht möglich", erklärte Sandeep Singh, SVP & General Manager, Business Solutions bei Mavenir. "Die Entscheidung von TextNow für Mavenir ist ein Paradebeispiel dafür, wie die cloudbasierte Technologie von Mavenir einem MVNO hilft, die nächste Stufe zu erreichen. Der Wechsel vom 'Thin'- zum 'Thick'-Segment ermöglicht ein hohes Maß an Service-Innovation und Differenzierung und bringt Millionen weiteren Kunden kostenlose Konnektivität."

Die Mavenir-Plattform ermöglicht es Thin-MVNOs, mit einer erstklassigen BSS-Plattform in den Markt einzutreten. Dadurch werden Personalisierung, Differenzierung sowie intelligentes Bündeln von Kundenangeboten unterstützt, um Umsätze zu maximieren. Zugleich bietet sie Thick-MVNOs vollständige Kontrolle auf Netzebene, um Innovationen voranzutreiben und eine tiefgehende Netzwerkintegration aufzubauen. Dazu gehören Funktionen wie QoS-Segmente, die Monetarisierung von Standalone-5G-Konnektivität sowie die Verarbeitung von IoT-Datenverkehr.

Mobile World Congress [MWC26]:

Mavenir versammelt MVNO-Branchenführer für hochkarätiges MWC26-Panel

Mavenir wird in Zusammenarbeit mit Mobile World Live ein MVNO-Panel auf dem MWC26 veranstalten: "MWC26 Panel: Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G - Mavenir" am Stand von Mavenir in Halle 2, 2H60. Die Veranstaltung wird aufzeigen, wie MVNOs ihr Wachstum durch cloudnative Architekturen, KI-gesteuerte Einblicke und flexible Monetarisierung beschleunigen können. Dabei werden praxisnahe Strategien vermittelt, um sich über das Kundenerlebnis statt allein über den Preis abzuheben.

Über TextNow:

TextNow verfolgt das Ziel, Telefondienste kostenlos, einfach und für alle zugänglich zu machen. Als einziger Mobilfunkanbieter bietet TextNow unbegrenzte Anrufe und SMS sowie kostenlose Basis-Datenpakete im größten 5G-Netz des Landes an. TextNow wurde 2009 gegründet und ist der größte Anbieter von kostenlosen Mobilfunkdiensten in den USA sowie der einzige, der einen werbefinanzierten Gratis-Service anbietet. Wir haben Standorte in San Francisco und Waterloo (Ontario). Unsere App wurde weltweit bereits mehr als 300 Millionen Mal heruntergeladen. Dank unseres Telefondienstes können Millionen von Menschen jeden Monat kostenlos telefonieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.textnow.com/, und folgen Sie uns auf Instagram.

Über Mavenir:

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloudnativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

