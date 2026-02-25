Die Anleger von Circle feiern ein starkes viertes Quartal. Die Papiere des Unternehmens, das vor allem als Herausgeber des Stablecoins USDC bekannt ist, legten im vorbörslichen Handel massiv zu. Grund dafür sind Geschäftszahlen, die selbst optimistische Erwartungen weit hinter sich lassen.Am Mittwoch präsentierte das in New York ansässige Unternehmen seine Bilanz für das Schlussquartal. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 Dollar. Analysten hatten im Konsens lediglich mit 0,16 Dollar gerechnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
