Eine herbe Enttäuschung lieferte der US-Solarmodulhersteller First Solar am Dienstag nach Börsenschluss. Nachdem zuletzt viele Vertreter aus der Energiebranche überzeugen konnten, fielen die Quartalszahlen des Konzerns schwach aus. Das Chartbild trübt sich ein, die Aktie kommt derzeit rund 15 Prozent unter die Räder.Im vierten Quartal 2025 hat First Solar den Umsatz um 11,3 Prozent auf 1,68 Milliarden Dollar gesteigert - und damit die Erwartungen am Markt von 1,56 Milliarden Dollar deutlich übertroffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär