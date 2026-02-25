EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
München, 25. Februar 2026 - Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, die "Gesellschaft") erwartet für das Geschäftsjahr 2026 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohen Nachfrage eine Steigerung von Umsatz und Ergebnis.
Der Vorstand der Gesellschaft geht derzeit davon aus, im Geschäftsjahr 2026:
Die Prognose basiert auf der aktuellen Auftragslage, der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sowie stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen.
Ende der Insiderinformation
25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Arnulfstraße 60
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+4989262004187
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|EQS News ID:
|2281558
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2281558 25.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group