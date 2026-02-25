IVU AG liefert Anlegern zum Jahresstart eine klare Ansage: 2025 sollen die Ziele erreicht oder übertroffen werden. Nach vorläufigen Zahlen rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von fast 150 Mio. Euro und einem EBIT von über 18 Mio. Euro. Damit würde IVU beim Umsatz und beim operativen Ergebnis jeweils mehr als 10 % über dem Vorjahr liegen. Besonders stark: Laut Unternehmen markieren alle Kennzahlen erneut Bestwerte in der Firmengeschichte. Für Investoren ist das ein wichtiges Signal, denn IVU bestätigt damit die operative Stärke auch in einem Umfeld, in dem viele Nebenwerte eher mit Vorsicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
