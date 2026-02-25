Die Werkstattkette ATU hat mit Gepvolt einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur an ihren Filialen voranzutreiben. Zum Auftakt der Partnerschaft sollen an 20 ATU-Filialen Schnellladesäulen in Kombination mit Batteriespeichersystemen installiert werden. Perspektivisch ist der Rollout auf rund 275 weitere Standorte geplant. Gepvolt ist im Bereich erneuerbarer Energien tätig und spezialisiert auf die Entwicklung, Errichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net