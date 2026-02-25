Der Silberpreis zieht wieder an und hat nun die Marke von 90 Dollar je Feinunze zurückerobert. Aktuell notiert das Edelmetall bei 90,30 Dollar, nachdem es am Morgen noch bei 86,60 Dollar gehandelt worden war. Trotz der jüngsten Erholung bleibt der Preis spürbar unter dem Ende Januar erreichten Hoch von 121,65 Dollar. Zuvor hatte sich der Markt zeitweise etwas stabilisiert.Auch Gold verteuerte sich, allerdings in moderaterem Tempo. Eine Feinunze kostete zuletzt 5.170 Dollar und damit nur leicht mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
