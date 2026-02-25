Neue hochgradige Silberstruktur entdeckt: Aya Gold & Silber auf Wachstumskurs

Anzeige / Werbung
Aya Gold & Silver meldet neue hochgradige Bohrergebnisse aus dem Boumadine-Projekt und entdeckt eine bislang unbekannte Silberstruktur rund 500 Meter östlich des Main Trends. Insgesamt wurden im Rahmen der 2025-Exploration 81 Bohrlöcher über 28.904 Meter niedergebracht, was das das Potenzial für weiteres Ressourcenwachstum weiter stützt.
Neue Struktur erweitert das Projektgebiet
Im Mittelpunkt der Mitteilung steht die Entdeckung einer neuen mineralisierten Parallelstruktur südlich des bekannten Trends. Das Management erklärt, Bohrloch BOU-DD25-707 habe unter anderem 115
Gramm Silberäquivalent je Tonne über 2,5 Meter sowie 331 Gramm Silberäquivalent über 0,8 Meter durchschnitten. Beide Abschnitte lägen innerhalb eines breiteren Bereichs mit massiven Sulfiden.
Eine parallele Struktur bedeutet, dass sich mehrere mineralisierte Zonen nebeneinander erstrecken können. Für ein Bergbau-Unternehmen sei dies bedeutsam, da sich das potenziell wirtschaftlich nutzbare Gesteinsvolumen vergrößern könne. Laut Management befinde sich die neue Zone rund 750 Meter unter der Oberfläche. Weitere Bohrungen nach oben und seitlich seien vorgesehen, um das volle Potenzial zu bewerten.
Silberäquivalent ist eine Vergleichsgröße. Dabei werden enthaltene Metalle wie Gold, Silber, Zink, Blei oder Kupfer anhand definierter Preisannahmen in einen gemeinsamen Silberwert umgerechnet. So lasse sich der Gesamtmetallgehalt besser einordnen.
