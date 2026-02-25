DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Base Rate PROGNOSE: 2,50% zuvor: 2,50% 05:00 DE/Adtran Networks SE, Jahresergebnis *** 06:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 06:45 FR/Axa SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 NL/ING Groep NV, Geschäftsbericht 07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis *** 07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 PK) *** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis *** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis *** 09:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 10:00 DE/Freenet AG, Telefonkonferenz zum vorläufigen Jahresergebnis *** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV 10:00 DE/Douglas AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar Geldmenge M3 PROGNOSE: +2,9% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 99,8 zuvor: 99,4 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,1 zuvor: -6,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -12,2 Vorabschätzung: -12,2 zuvor: -12,4 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis *** 12:00 EU/EZB, Jahresabschluss 2025 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 206.000 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 16:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman Anhörung in Bankenausschuss des Senats 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis *** - DE/SAP SE, Geschäftsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

