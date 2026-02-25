hier

Eine günstige Bewertung, eine positive Gewinndynamik und ein interessantes Portfolio: Das sind die Vorzüge, mit denen die Aktie punkten kann, die wir Ihnen heute vorstellen. Zuletzt hat der Wert kurstechnisch durchgeschnauft. Steht jetzt der nächste Kursanstieg bevor? Mehr dazu in unserer heutigen Analyse.Indus Holding hat vorläufige Jahreszahlen präsemtiert: Laut dem Dienstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 erzielte die Indus Holding einen Umsatz von 1,74 Mrd. € (Vorjahr 1,72 Mrd. €) Das bereinigte ("adjusted") Ebita erreichte 147,8 Mio. € und unterbot damit den Vorjahreswert von Vorjahr 153,7 Mio. €. Die Marge des adjusted Ebita lag bei 8,5 % (Vorjahr 8,9?%). Damit lagen die Ergebnisse innerhalb der Prognose des Vorstands. Im Mai 2025 hatte Indus-Chef Johannes Schmidt ein Umsatz zwischen 1,70 und 1,85 Mrd. € und ein adjusted Ebita zwischen 130 und 165 Mio. € prognostiziert. Ebenfalls erfreulich: Der Free Cashflow für 2025 liegt laut Schmidt deutlich über dem angepeilten Zielwert von 90 Mio. €. "Protektionismus und geopolitische Unsicherheiten haben die Märkte weiter 2025 gefordert", kommentierte der Vorstandsvorsitzende Johannes Schmidt. "Trotz Gegenwind hat unsere Gruppe Kurs gehalten und sich gut weiterentwickelt." Am 24. März präsentiert die Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Bergisch-Gladbach dann ihre offiziellen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025.