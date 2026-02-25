Der europäische Marktführer für KI-Halbleiter erhält Unterstützung von Fonds, die von Innovation Industries und SiteGround Capital sowie von EU-Institutionen verwaltet werden. Durch die Edge-First-Architektur werden die kritischen Energie- und Kühlungsanforderungen der KI adressiert.

Axelera AI, der europäische Marktführer für Hardware zur KI-Beschleunigung, gab seine jüngste Finanzierungsrunde bekannt, die von Innovation Industries angeführt wurde. Es beteiligten sich prominente Fonds und Konten, darunter BlackRock und SiteGround Capital als neue Investoren sowie die bestehenden Investoren Bitfury, CDP Venture Capital, European Innovation Council Fund, die Federal Holding and Investment Company of Belgium (SFPIM), Invest-NL, Samsung Catalyst Fund und Verve Investments. Seit seiner Gründung im Juli 2021 hat Axelera AI mehr als 450 Millionen US-Dollar an Eigenkapital, Zuschüssen und Wagniskapital aufgenommen.

Die bislang größte Investition in ein EU-KI-Halbleiterunternehmen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Axelera seinen 500.globalen Kunden beliefert. Das Unternehmen ist in den Bereichen Physical AI und Edge AI tätig und bedient Branchen wie Verteidigung und öffentliche Sicherheit, industrielle Fertigung, Einzelhandel, Agrartechnologie, Robotik und Sicherheitsanwendungen.

Der Erfolg von Axelera AI basiert auf einer grundlegenden Erkenntnis: Um KI im großen Maßstab einzusetzen, muss die Branche zunächst den Energieverbrauch und die Kühlungsanforderungen in den Griff bekommen. Der Edge-First-Architekturansatz des Unternehmens liefert eine kompromisslose KI-Inferenzleistung, die sich in die Strom- und Wärmeverbrauchsgrenzen realer Umgebungen einfügt und dadurch einen greifbaren geschäftlichen Nutzen schafft. Durch die Bereitstellung einer hohen Leistung am Netzwerkrand sind Unternehmen in der Lage, Daten direkt vor Ort zu verarbeiten. Dies stärkt den Datenschutz für ihre Nutzer und unterstützt die zunehmende Nachfrage nach souveränen Lösungen.

"Rechenzentren stoßen an ihre Grenzen hinsichtlich Stromversorgung und Kühlung. Da Analysen zunehmend dort durchgeführt werden, wo Daten entstehen, müssen Edge-KI-Lösungen unter strikten Energie- und Bandbreitenbeschränkungen operieren", erläutert Fabrizio Del Maffeo, CEO und Mitbegründer von Axelera AI. "Wir haben unsere Architektur von Grund auf so gestaltet, dass diese Hindernisse beseitigt werden. Unser Edge-First-Ansatz zielt nicht nur auf Effizienz ab. Er macht den Einsatz von KI in realen Anwendungen wirtschaftlich tragfähig und ermöglicht eine Skalierung im großen Maßstab. Gleichzeitig schützt er Daten und Privatsphäre, indem Kundeninformationen lokal verarbeitet werden."

Prognosen zufolge wird der Markt für Inferenz bis 2030 ein Volumen von mehr als 250 Milliarden US-Dollari erreichen. Bezogen auf die gesamte Lebensdauer eines Modells sind die Inferenzkosten 15-mal höher als die Kosten für das Training. Gleichzeitig steigt die Auslastung jährlich um das 31-Facheii. Vielen Unternehmen fällt es jedoch nach wie vor schwer, den Übergang von KI-Projekten zur Wertschöpfung in der Produktion zu vollziehen. Die eng integrierte Hard- und Softwarelösung von Axelera vereinfacht die Implementierung und maximiert die Leistung von Inferenz-Workloads. Die Plattformen Europa und Metis von Axelera AI bieten Unternehmenskunden das notwendige Preis-Leistungs-Verhältnis und erfüllen zugleich die energetischen und thermischen Anforderungen von Edge-Computing.

Marktfragmentierung überwinden

Der Edge-KI-Halbleitermarkt hat allein in den vergangenen drei Jahren mehr 60 Milliarden US-Dollar an Wagniskapital angezogeniii. Dies hat zu einer erheblichen Fragmentierung und Verwirrung bei Kunden geführt. Die solide finanzielle Basis, die bewährte Technologie, die Kundenzufriedenheit, die skalierte Fertigung durch Partnerschaften mit TSMC und Samsung sowie das wachsende Ökosystem aus Software- und Integrationspartnern verschaffen Axelera AI eine ausgezeichnete Ausgangsposition für langfristiges Wachstum und Erfolg.

"Axelera beseitigt eines der größten Hindernisse für die Einführung von Edge-KI: die Kosten und die Energieeffizienz von Inferenz in großem Maßstab", betont Rogier Ketelaars, Investmentmanager bei Innovations Industries. "Wir sehen das Unternehmen in einer einzigartigen Position, um eine tragende Rolle in der nächsten Generation der KI-Infrastruktur zu übernehmen, und freuen uns, das hervorragende Team von Axelera zu unterstützen, das eine starke technische Führungsrolle mit echter kommerzieller Umsetzungskraft verbindet."

Die Finanzierungsrunde untermauert die institutionelle Anerkennung dieser Architekturphilosophie. Die Beteiligung von BlackRock steht beispielhaft für die Einschätzung der Finanzwelt, dass die Überwindung der Infrastrukturprobleme im Bereich der KI entscheidend für das weitere Wachstum und die Marktexpansion dieser Technologie sein wird.

Einzigartiger Ökosystemansatz erhöht die Marktzugänglichkeit

Da Hardware allein nicht ausreicht, um die Marktakzeptanz zu steigern, hat Axelera AI ein Ökosystem geschaffen, das KI-Beschleunigung für eine breitere Zielgruppe zugänglich macht. Das im vergangenen Jahr gestartete Partner Accelerator Network des Unternehmens verfolgt bei der Markteinführung einen differenzierten Ansatz, der Softwareanbieter, Modellhersteller, Systemintegratoren, Lösungsanbieter und Technologiepartner vereint, um die Bereitstellung beim Kunden zu beschleunigen und die Zeit bis zur Produktion zu verkürzen.

Darüber hinaus ermöglichen die erheblichen Investitionen von Axelera AI in Software sowie das klare Bekenntnis zur Benutzerfreundlichkeit eine nahtlose Integration der Beschleunigungstechnologie von Axelera AI in bestehende Workflows. Umfangreiche Neugestaltungen sind nicht erforderlich. Durch die Beseitigung der technischen Einschränkungen hinsichtlich Energie und Kühlung sowie der praktischen Hindernisse aufgrund von Kosten, Zugänglichkeit des Ökosystems und Benutzerfreundlichkeit der Software beseitigt Axelera AI die Barrieren für die großflächige Einführung von KI.

Das frische Kapital wird die Produktionskapazitäten von Axelera AI beschleunigen, die Erfolgsstrategie für Kunden und das Partner Accelerator Network ausbauen und die Weiterentwicklung der Software-Tools und SDKs vorantreiben, die die Plattformen des Unternehmens für KI-Entwickler weltweit zugänglich gemacht haben.

Über Axelera AI

Axelera AI ist ein europäisches KI-Halbleiterunternehmen, das Hardware der nächsten Generation zur KI-Beschleunigung für Edge-Computing- und Rechenzentrumsanwendungen entwickelt. Mit einer Edge-First-Architektur, die die kritischen Energie- und Kühlanforderungen der KI adressiert, hat Axelera AI bereits mehr als 500 Kunden aus Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt und dem Enterprise-Segment gewonnen. Die Plattformen Europa und Metis des Unternehmens liefern leistungsstarke KI-Inferenzlösungen, die einen großflächigen Einsatz innerhalb realer Energie- und Wärmebudgets ermöglichen. Über sein Partner Accelerator Network und Voyager SDK verfolgt Axelera AI einen umfassenden Ökosystemansatz, der Zugänglichkeit und schnelle Bereitstellung garantiert. Axelera AI wird durch Eigenkapital, Zuschüsse und andere nicht verwässernde Finanzierungsinstrumente von führenden Fonds wie Innovation Industries, BlackRock, Samsung Catalyst Fund und anderen erstklassigen institutionellen und strategischen Investoren unterstützt.

Weitere Zitate

"SiteGround Capital freut sich, Axelera AI auf dieser spannenden Reise zu begleiten", kommentiert Ivo Tzenov, Gründer von SiteGround. "Der Ansatz von Axelera zur Beschleunigung der KI die Verlagerung der Inferenz an den Netzwerkrand, wo die Daten generiert werden zielt auf zwei der dringendsten Herausforderungen der KI-Branche ab: den nicht mehr tragbaren Energiebedarf zentralisierter Rechenzentren und die zunehmenden Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Dies ist die richtige Technologie, geleitet vom richtigen Team, genau zum richtigen Zeitpunkt auf dem Markt."

"Die These von Axelera AI war stets klar: Mit dem Übergang der KI vom Aufbau von Modellen zu ihrer praktischen Anwendung werden die Rechenanforderungen für den laufenden Betrieb der KI den Aufwand für das Training deutlich übersteigen. Dies erfordert eine grundlegend andere Chip-Architektur. Diese muss speziell dafür ausgelegt sein, Daten schnell, mit geringem Stromverbrauch und zu niedrigen Kosten direkt dort zu verarbeiten, wo sie entstehen. Diese Investition von mehr als 250 Millionen US-Dollar spiegelt die wachsende Überzeugung des Marktes wider, dass dieses Team genau das erreicht hat", erklärt Jonathan Ballon, Chairman, Axelera AI.

"Axelera AI wurde bei Bitfury gegründet und aufgebaut. Dadurch hatten wir von Anfang an einen einzigartigen Einblick in die Umsetzung und Vision des Teams", berichtet Val Vavilov, Group CEO bei Bitfury. "Seine Entwicklung von einer internen Initiative zu einem eigenständigen Unternehmen mit bedeutender Kundenbindung und Marktvalidierung unterstreicht die Stärke des Führungsteams und die Relevanz seiner Technologie. Der Ansatz von Axelera für eine extrem leistungsfähige und energieeffiziente KI-Inferenz verschafft dem Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der nächsten Generation von KI-Anwendungen. Wir freuen uns, das Unternehmen bei seiner globalen Expansion auch weiterhin unterstützen zu können."

"CDP Venture Capital ist hoch erfreut, weiterhin in Axelera zu investieren und so einen europäischen Marktführer auf dem Gebiet der schnellen und effizienten KI-Inferenzhardware zu etablieren, der von den rasch wachsenden Märkten in Schlüsselbranchen wie Raumfahrt und Verteidigung profitieren kann. Axelera erlebt ein rasantes Wachstum, entwickelt eine einzigartige HPC-Chip-Lösung und geht starke Kooperationen mit wichtigen Partnern ein", so Alessandro Scortecci, Director of Direct Investments bei CDP Venture Capital. "Es ist der richtige Zeitpunkt, Hochleistungs-Inferenzlösungen zu entwickeln, die höhere Datenschutzstandards ermöglichen und den europäischen Anspruch auf souveräne KI-Lösungen untermauern."

"Der European Investment Council freut sich, Axelera AI bei der Skalierung seiner KI-Beschleunigungstechnologie zu begleiten", sagte Svetoslava Georgieva, Chair des EIC Fund Board. "Diese Investition unterstreicht unser Engagement für die Förderung europäischer Deep-Tech-Innovationen, die globale Herausforderungen adressieren. Die Edge-KI-Lösungen von Axelera packen zwei entscheidende Probleme direkt an: die Senkung des enormen Energieverbrauchs der KI-Infrastruktur und die Gewährleistung der Datensouveränität. Außerdem überzeugen sie Kunden weltweit mit ihrer starken kommerziellen Zugkraft. Dies ist genau die Art strategischer Innovation, die Europa braucht, um seine Wettbewerbsfähigkeit in der globalen KI-Wirtschaft zu behaupten."

"Als niederländischer Investor sind wir stolz darauf, einheimische Innovationen zu unterstützen, die im Bereich der KI-Beschleunigung weltweit konkurrenzfähig sind", berichtet Johan Stins von Invest-NL. "In der Halbleitertechnologie ist die Niederlande stets weit über ihrer Gewichtsklasse angetreten, und dieses Team steht beispielhaft für diese Tradition. Ihre Kundenbasis in ganz Europa und darüber hinaus und eine Lösung, die sowohl die lokalen Herausforderungen der Energiewende als auch die Sorgen hinsichtlich der Datensouveränität adressiert, machen diese Investition zu einer strategischen Ergänzung unseres Portfolios. Die Erfahrung des Führungsteams beim Aufbau von Deep-Tech-Unternehmen stimmt uns zuversichtlich, dass sie einen echten europäischen Marktführer im Bereich der KI-Infrastruktur aufbauen können."

"Der Samsung Catalyst Fund verfolgt das Ziel, branchenprägende Unternehmer und aufstrebende Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Halbleiterinnovation und KI zu identifizieren und zu unterstützen", erläutert Dede Goldschmidt, Senior Vice President, Managing Director und Leiter des Samsung Catalyst Fund. "Axelera AI hat eine differenzierte Edge-First-KI-Inferenzarchitektur entwickelt. Wir freuen uns, das Team weiterhin dabei zu unterstützen, diese enorme Marktchance wahrzunehmen."

"SFPIM leistet einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Stabilität der belgischen Wirtschaft, indem es durch 'intelligente Kapital-Lösungen' zur Sicherung strategischer Vermögenswerte beiträgt", betont Alan Vandenberghe, Investmentmanager bei SFPIM. "Wir investieren weiterhin in Axelera AI, da sich ihr Markt derzeit in einer Umbruchphase befindet. Tatsächlich suchen die Kunden intensiv nach Alternativen zur zentralisierten Cloud-KI, doch auch die Datenschutzbestimmungen werden verschärft, und die Energiekosten steigen stetig an. Das erfahrene Team von Axelera hat eine Technologie entwickelt, die dieser Dynamik gerecht wird. Die hohe Kundenakzeptanz bestätigt den dringenden Bedarf. Mit dieser Investition will SFPIM die Verbindungen von Axelera zu Belgien stärken insbesondere durch Forschungs- und Entwicklungszentren in Leuven, Partnerschaften mit Universitäten und Ökosysteme. Axelera kann in Belgien und Europa eine entscheidende Rolle hinsichtlich der wirtschaftlichen Souveränität im Halbleitersektor übernehmen."

