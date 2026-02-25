© Foto: Dall-EMeta plant ein Stablecoin-Comeback und will in der zweiten Jahreshälfte Krypto-Dollar-Zahlungen direkt in Facebook, Instagram und WhatsApp integrieren.Vier Jahre nach dem Scheitern des Libra/Diem-Projekts wagt Meta Platforms einen neuen Anlauf im Stablecoin-Markt. Laut CoinDesk plant der Konzern die Integration dollarbasierter Kryptowährungen in der zweiten Jahreshälfte 2026. Zweiter Anlauf nach dem Diem-Debakel 2019 hatte Meta mit dem Projekt Libra für Schlagzeilen gesorgt. Die später in Diem umbenannte Initiative sollte eine Kryptowährung etablieren. Regulierungsbehörden sahen darin jedoch den Versuch eines Privatunternehmens, geldpolitische Infrastruktur auf staatlichem Niveau …Den vollständigen Artikel lesen
