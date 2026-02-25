Das Investorenkonsortium, bestehend aus dem in Paris ansässigen Fonds Calderion (Audacia) für industrielle und technologische Kraftstoffe der nächsten Generation, dem Infrastrukturentwickler Terravent und WenCo Family Office, gibt den Abschluss einer strategischen Finanzierungsrunde in zweistelliger Millionenhöhe für die in Berlin ansässige Graforce GmbH bekannt.

Die Investition ist für die industrielle Skalierung der proprietären Plasma-Pyrolyse-Technologie von Graforce bestimmt, die der weltweit steigenden Nachfrage nach kosteneffizienten Lösungen für kohlenstoffarmen Wasserstoff, Synthesegas und Kohlenstoffentfernung gerecht wird, die mit bestehenden industriellen Infrastrukturen kompatibel sind.

Disruptive Alternative zu herkömmlichen Verfahren

Die Technologie von Graforce zielt darauf ab, CO2-intensive Altverfahren wie Dampfreformierung und klassische Vergasung zu ersetzen. Durch die Anwendung von Plasma auf Methan, Biogas, Fackelgas und Deponiegas wandelt das Verfahren diese Ströme in ihre wertvollen molekularen Bestandteile um, anstatt sie zu emittieren.

Das Ergebnis ist eine hocheffiziente Produktion von sauberem Wasserstoff und Synthesegas, während Kohlenstoff als hochreiner industrieller Rohstoff gewonnen wird, der im Materialkreislauf verbleibt. Bei Verwendung biogener Rohstoffe ermöglicht das Verfahren einen negativen CO2-Fußabdruck (Kohlenstoffentfernung), da der Kohlenstoff dauerhaft gespeichert und nicht in die Atmosphäre freigesetzt wird. Dieser modulare Ansatz ermöglicht eine dezentrale Produktion direkt am Verbrauchsort, wodurch Transportkosten und Energieverluste erheblich reduziert werden.

Strategische Zusammenarbeit mit RAG Austria AG

Parallel zur Finanzierungsrunde vertieft Graforce seine Partnerschaft mit dem Energiespeicherunternehmen RAG Austria AG, das die Weiterentwicklung der Methan-Plasmapyrolyseanlage gezielt finanziell und industriell unterstützt. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der Systemoptimierung und der industriellen Integration. Diese Zusammenarbeit stärkt Graforce auf seinem Weg zum kontinuierlichen industriellen Betrieb, erhöht die Anlageneffizienz und unterstützt den Einsatz modularer Anlagen an Standorten mit variabler Verfügbarkeit erneuerbarer Energien.

Verwendung der Mittel: Scale-up und Markteinführung

Die Mittel werden für den technologischen Fortschritt, die Einführung weiterer Industrieanlagen und die internationale Marktentwicklung verwendet. Graforce plant, seine Produktionskapazitäten zu erweitern, um der steigenden Nachfrage aus den Bereichen Stahl, Chemie und Transport gerecht zu werden.

Aussagen von Partnern

"Mit der Aufnahme von Graforce in unser Portfolio stärkt Calderion seine Abdeckung der Wertschöpfungsketten für Kraftstoffe der nächsten Generation, die CO2-Abscheidung, plasmabasierte Methanumwandlung und synthetische Kraftstoffe kombinieren. Dies ermöglicht integrierte Wege von Methan und CO2 zu kohlenstoffarmem Wasserstoff und Synthesegas, die sowohl der industriellen Dekarbonisierung als auch nachhaltigen Kraftstoffen für die Schifffahrt und Luftfahrt dienen. Die Technologie von Graforce bietet auch Forschern im Bereich natürlicher Wasserstoff eine Lösung zur Verwertung von Begleitmethan ohne CO2-Emissionen", erklärt Vincent Brillault, Gründungspartner von Calderion.

"Die Flexibilität, verschiedene Produktgase dezentral und emissionsfrei bereitzustellen, schließt eine kritische Lücke in der industriellen Wertschöpfungskette. Wir bringen unsere Projektplanungskompetenz ein, um diese Technologie auf den globalen Markt zu bringen", fügt Jens Rötteken, CEO von Terravent, hinzu.

"Diese Investition unterstreicht das enorme Potenzial unserer Plasmalyse-Technologie für eine nachhaltige Energiewende. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere Plasmalyse-Technologie skalierbar und kosteneffizient zu machen", sagt Dr. Jens Hanke, CEO der Graforce GmbH.

Über die Partner

Graforce GmbH Pionier für CO2-freie Wasserstoff- und Synthesegas-Technologien auf Basis der Plasmapyrolyse, die die Nutzung von Methan, Biogas, Fackelgasen und Deponiegasen als industrielle Ressourcen ermöglichen. www.graforce.com

Calderion Audacia Calderion wurde von Audacia ins Leben gerufen und ist ein industrieller Deep-Tech-Fonds, der sich der Skalierung von Kraftstofftechnologien der nächsten Generation widmet. Audacia ist an der Euronext Growth Paris notiert. calderion.com audacia.fr

Terravent Investor und Projektentwickler mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und integrierter Wasserstoffinfrastruktur. Über ein Gigawatt an Projekten in 25 Jahren realisiert. www.terravent.de

Wen.Co.Invest Familienunternehmen mit Sitz in Oldenburg, das in innovative, nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen investiert, um langfristig positive Auswirkungen zu erzielen. www.wegasupport.de

