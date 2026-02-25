Kostenloses Webinar - Spotlight Spread - Fehler, Fragen & Fakten



Am heutigen Mittwoch (25.02.2026) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Spotlight Spread - Fehler, Fragen & Fakten" ein.



Der Handel mit Wertpapieren ist mitunter sehr dynamisch - und der Spread spielt dabei eine entscheidende Rolle. Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff "Spread"? Und wie beeinflusst der Market-Maker die Preisstellung? Wir zeigen Ihnen im nächsten Webinar, worauf es bei Spreads wirklich ankommt. Erfahren Sie, wie sich die Eigenschaften von Spreads auf Ihre Handelsstrategie auswirken, welche Rolle der Market-Maker im Hintergrund spielt und wie der Spread bei unterschiedlichen Kursen und Produkten reagiert. Wir erklären Ihnen praxisnah, welche Fakten für Sie relevant sind. Dabei erläutert unser Produktexperte Julius Weiß Ihnen anhand eines Beispiels, wie sich der Spread bei unterschiedlichen Open End-Turbo-Optionsscheinen mit verschiedenen Basispreisen verhält. Erlangen Sie ein tieferes Verständnis des Spreads für Ihre Handelsentscheidungen und nehmen Sie praktische Tipps direkt aus dem Webinar mit.



Wie gewohnt haben Sie während der Veranstaltung die Möglichkeit, live Ihre Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet am heutigen Mittwoch, den 25. Februar, um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













