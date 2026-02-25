© Foto: OpenAIDieses Unternehmen erwartet für 2025 ein Gewinnwachstum von bis zu 796 Prozent, der Umsatz soll um bis zu 67 Prozent steigen. Die KI-Vermarktung und Expansionsstrategie der Firma sind dabei Haupttreiber für den Erfolg.Das Technologieunternehmen Wanka Online erwartet für 2025 einen Gewinn von etwa 60 Millionen Yuan bis 68 Millionen Yuan (7,8 Millionen Euro), was einem Anstieg von etwa 690 Prozent bis 796 Prozent gegenüber 7,6 Millionen Yuan im Vorjahr entspricht, wie MT Newswires berichtet. Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 4 Milliarden Yuan (520 Millionen Euro) und 4,4 Milliarden Yuan liegen, was einem Anstieg von 52 Prozent bis 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies …Den vollständigen Artikel lesen
