Woche 10/26
Mi., 4.3.
Bitte geänderten Programmablauf ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 auslandsjournal - die doku: Wer war Jeffrey Epstein? (VPS 0.44/HD/UT)
Film von Gert Anhalt
USA/Deutschland 2026
Im Streaming: 3. März 2026, 08.00 Uhr bis 3. März 2031
1.30 Donald Trump - König im Weißen Haus? (VPS 0.45)
2.15 Nordkoreas Geheimnisse (VPS 1.30)
3.00 auslandsjournal (VPS 2.15)
3.30 Die Spur (VPS 2.45)
Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch
4.00 frontal (VPS 3.15)
4.45- hallo deutschland
5.30
("plan b: Unguilty Pleasure" verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.)
Woche 13/26
So., 22.3.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
8.35 1, 2 oder 3 (HD/UT)
Quizzen & Wissen mit Elton
Elton lässt's krachen
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
Deutschland 2023
("1, 2 oder 3: Baustelle - Bagger, Beton & Co." entfällt.)
