Mainz (ots) -Was 2016 als Experiment begann, ist heute ein fester Bestandteil der digitalen Wissenschaftskommunikation des ZDF: Die YouTube-Kanäle "Terra X Lesch & Co" und "Terra X History" stehen für fundierte, zeitgemäße Wissensvermittlung und erreichen mit ihren Inhalten große Communitys. Beide Formate zeigen, wie spannend und inspirierend Wissenschafts- und Geschichtsvermittlung im digitalen Raum sein kann. Die Inhalte sind auch im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.Zehn Jahre "Terra X Lesch & Co"Komplexe Themen wie Astrophysik, Klimawandel oder Philosophie so aufzubereiten, dass sie auch für jüngere und onlineaffine Zielgruppen interessant sind - das war das Ziel des im Februar 2016 gestarteten Kanals "Terra X Lesch & Co". Heute zählt er über 1,2 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, verzeichnet seit dem Start mehr als 300 Millionen Aufrufe und umfasst rund 600 Beiträge - darunter Videos, Shorts und Livestreams. Das Erfolgsrezept von "Terra X Lesch & Co" liegt in der Mischung: Harald Lesch und die Co's nehmen sich Zeit, Themen gut verständlich, aber mit wissenschaftlicher Tiefe zu vermitteln."Was wollt ihr mit einem über 50-Jährigen bei YouTube?"Dabei war Harald Lesch anfangs skeptisch: "Was wollt ihr mit einem über 50-Jährigen vor der Kamera bei YouTube?" Doch die wachsende Community ließ die Zweifel schnell verfliegen. "Es gibt viele Leute, die mich auf der Straße ansprechen, wie toll die Videos sind - und zwar wirklich über alle Altersklassen", erzählt der Astrophysiker und "Terra X"-Moderator im Interview. (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/10-jahre-terra-x-lesch-co-und-terra-x-history-auf-youtube) "Der Kanal erreicht Menschen, die vielleicht sonst keinen einfachen Zugang zu Wissenschaft hätten.""Zehn Jahre 'Lesch & Co' - Best-of" und ein YouTube LiveZum Jubiläum gibt es im Netz und im ZDF-Streaming-Portal ein Best-of aus zehn Jahren "Terra X Lesch & Co". (https://youtu.be/m3zewX8XPBw) In dem YouTube Live "Idiocracy: Zu dumm für die Zukunft?" (https://youtube.com/live/WOMW51H15eQ?feature=share) diskutieren am Freitag, 27. Februar 2026, ab 15.00 Uhr, Jasmina Neudecker und Harald Lesch mit dem renommierten Soziologen Prof. Aladin El-Mafaalani. Denn trotz komplexer Probleme in der Welt liegen - zumindest aus wissenschaftlicher Sicht - die Lösungen eigentlich auf der Hand. Aber es fällt uns offenbar extrem schwer, klug mit Problemen umzugehen.Zehn Jahre YouTube "Terra X History"Auch "Terra X History" feiert Jubiläum: Der YouTube-Kanal, der die beiden ZDF-TV-Marken "Terra X" und "Terra X History" ins Social Web verlängert, ist seit einem Jahrzehnt eine der prägendsten digitalen Wissensmarken - über eine halbe Milliarde Aufrufe seit Kanalgründung machen ihn zu einem der reichweitenstärksten Geschichtskanäle auf YouTube im deutschsprachigen Raum.Von der Urgeschichte bis heuteDer Kanal deckt in hochwertigen Dokumentationen, Shorts und Community-Beiträgen die gesamte Bandbreite historischer Wissensvermittlung ab: von der Ur- und Frühgeschichte über Antike und Mittelalter bis zur politischen Zeitgeschichte, legendenreichen Themenwelten und der Analyse aktueller Konflikte. Mit rund 1,4 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, über 800 veröffentlichten Videos und einer jungen, stetig wachsenden Community ist "Terra X History" heute eines der bedeutendsten digitalen Wissensangebote des ZDF.Zum zehnjährigen Jubiläum im Herbst 2026 arbeitet die Redaktion an einem Überraschungsprogramm: Livestreams, Podcasts, Twitch-Formate und eine neue, aufwendig produzierte "Terra X"-Reihe zur deutschen Geschichte sollen das Jubiläum feiern und die Erfolgsgeschichte fortschreiben.