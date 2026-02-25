© Foto: Mark Lennihan - APJapans Kartellwächter nehmen Microsofts Cloud-Sparte ins Visier. Es geht um Azure, Wettbewerb und einen Milliardenmarkt im KI-Boom.Japans Wettbewerbsbehörde nimmt Microsofts Cloud-Geschäft ins Visier, wie Bloomberg berichtete. Die japanische Fair Trade Commission untersucht die lokale Einheit des US-Konzerns wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken rund um die Plattform Azure. Nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person prüft die Behörde, ob das in Redmond ansässige Unternehmen Kunden daran gehindert hat, konkurrierende Cloud-Dienste zu nutzen. Demnach soll Microsoft verhindert haben, dass eigene oder Fremd-Software auf anderen Plattformen als Azure läuft. Die Behörde …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE