Die europäische Rüstungs- und Luftfahrtindustrie profitiert weiterhin von hohen Verteidigungsbudgets und einer robusten Nachfrage. Ein führender Konzern der Branche hat nun vorläufige Jahreszahlen vorgelegt - mit spürbaren Fortschritten bei Wachstum, Profitabilität und Bilanzqualität. Leonardo hat 2025 in zentralen Finanzkennzahlen deutlich zugelegt und die eigene Prognose übertroffen. Der Auftragseingang kletterte auf 23,8 Milliarden Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de