Neue generative KI-Funktionen, eine verbesserte Ereigniserkennung und erweiterte Kundenimplementierungen stellen eine bedeutende Weiterentwicklung der INRIX Traffic-Produktfamilie dar

INRIX, ein weltweit führender Anbieter von Verkehrsdaten und -analysen, hat heute eine bedeutende Erweiterung seiner Traffic-Produktfamilie angekündigt. Dazu gehören innovative KI-gestützte Funktionen, die es Verkehrsbehörden und Logistikunternehmen ermöglichen, von einem reaktiven Verkehrsmanagement zu einem vorausblickenden, sicherheitsorientierten und effizienten Betrieb überzugehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260224847810/de/

INRIX introduces expanded automation, generative AI capabilities, enhanced incident detection, and continuous analytics.

Vor über zwanzig Jahren brachte INRIX das erste System auf den Markt, das GPS-Daten zur Erstellung von Echtzeit-Verkehrsinformationen nutzte. Im Jahr 2019 folgte mit "AI Traffic" die weltweit erste Verkehrsplattform, die auf Deep-Learning-Modelle und KI setzte, um die Qualität und Analyse global zu optimieren. Nun führt INRIX eine neue Generation von Automatisierung und Intelligenz ein, die es Behörden und Unternehmen ermöglicht, schneller von der Datenanalyse zur Entscheidungsfindung zu gelangen.

Dank dieser Funktionen können Kunden von reaktiven Echtzeitabläufen zu einer vorausblickenden, sicherheitsorientierten Planung übergehen schneller auf Vorfälle reagieren, Risiken früher erkennen und mit größerem Vertrauen in die Genauigkeit und Konsistenz der Daten agieren. In ihrer Gesamtheit definieren diese Investitionen die neueste Generation der INRIX Traffic-Produkte und schaffen eine festere Grundlage für skalierbare und verlässliche Verkehrsabläufe.

"Von Verkehrsexperten wird erwartet, mit weniger Ressourcen mehr zu leisten und zugleich für sicherere und zuverlässigere Straßen zu sorgen", sagte Bryan Mistele, CEO von INRIX. "Wir investieren weiterhin stark in KI in unserer gesamten Traffic-Produktfamilie, um Routineabläufe zu verbessern und Städte, Unternehmen sowie Behörden dabei zu unterstützen, schneller von Daten zu Entscheidungen, von historischen Informationen zu Prognosen und von Erkenntnissen zu Maßnahmen überzugehen."

KI-generierte Radioverkehrsberichte

INRIX dehnt nun die KI-gestützte Innovation hinter INRIX Compass mit dem INRIX AI Traffic Reporter auf die Medienwelt aus: ein vollautomatisiertes Produkt, das validierte Ereignisdaten und vernetzte Fahrzeugsignale mithilfe fortschrittlicher generativer KI in sendefertige Verkehrsmeldungen verwandelt. Das speziell für Rundfunknetze entwickelte System liefert rund um die Uhr konsistente, natürlich klingende und menschlich wirkende Updates in großem Umfang. Ohne die mit manueller Texterstellung verbundenen Engpässe können Partner daher schneller vom Rohereignis zu sendefertigen Berichten übergehen.

Der durchschnittliche tägliche Verkehr wird global

INRIX erweitert sein weltweites Portfolio für Verkehrsanalysen durch die Einführung von Volume Profiles auf globaler Ebene. Volume Profiles baut auf einem innovativen, auf Normalisierung basierendem Multi-Source-KI-Modell auf und wird durch Referenzdaten aus der Praxis validiert. Es liefert in 15-Minuten-Intervallen richtungsbezogene Verkehrsaufkommen nach Tageszeit und Wochentag, sodass Behörden und Unternehmen kostspielige manuelle Zählungen durch konsistente, kontinuierlich aktualisierte Erkenntnisse ersetzen können. Profile auf Monats-, Quartals- und Jahresbasis unterstützen die Verkehrsplanung, Sicherheitsanalysen, Standortwahlen sowie das Leistungsmonitoring. Gleichzeitig macht das Produkt die Analyse unabhängig von einzelnen Datenlieferanten und erhöht die Stabilität über verschiedene Märkte hinweg. INRIX hat Volume Profiles bereits in Kanada und im Vereinigten Königreich eingeführt und die Ausweitung auf Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Schweden folgt im Laufe des Jahres 2026.

Erweiterte Erkenntnisse durch tatsächlich gemessene Geschwindigkeiten

INRIX Speed Distribution Profiles stellt einen bedeutenden Fortschritt darin dar, wie Verkehrsbehörden Geschwindigkeitsrisiken verstehen und steuern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geschwindigkeitsdatensätzen, die auf Durchschnittswerten oder einzelnen Feldstudien basieren, bietet Speed Distribution Profiles eine vollständige statistische Auswertung der tatsächlich beobachteten Fahrzeuggeschwindigkeiten nach Straßenabschnitt, Fahrtrichtung, Tageszeit und Wochentag auf Grundlage von Connected-Vehicle-Daten, die im gesamten Straßennetz erfasst werden. Dieser Perzentil-basierte Ansatz ermöglicht es Behörden, über Momentaufnahmen hinauszugehen und systematische Geschwindigkeitsüberschreitungen zu erkennen, risikoreiche Streckenabschnitte gezielt zu bestimmen und die Wirksamkeit von Änderungen hinsichtlich Richtlinien, Durchsetzung und Straßenplanung anhand von Daten aus der Praxis zu bewerten.

Stärkung der kartenunabhängigen Ereignisunterstützung:

INRIX weitet die Nutzung der OpenLR-basierten Standortreferenzierung aus, um weltweit konsistentere und kartenunabhängige Verkehrs- und Ereignisdaten zu liefern. Dank neuer Innovationen kann INRIX Ereignisberichte für alle Straßen unabhängig von proprietären Kartensegmenten oder der TMC-Abdeckung (Traffic Message Channel) bereitstellen. Durch die optimierte dynamische Referenzierung auf Straßen ohne TMC-Anbindung sowie auf Auffahrten kann INRIX Ereignisse präzise den jeweiligen Auffahrten, Ausfahrten und Verbindungsrampen zuordnen, anstatt sie lediglich verallgemeinert auf benachbarte Hauptstrecken zu beziehen. Diese Verbesserungen unterstreichen einen vollständig kartenunabhängigen und zukunftssicheren Ansatz für die Verkehrsanalytik. Das Ergebnis sind konsistente, hochpräzise Ereignisdaten über verschiedenste Straßengeometrien und Kunden-Kartenökosysteme hinweg.

Modernisierung von Verkehrssignalanlagen mit KI-gestützter Analytik

Zu den neuen Innovationen gehören auch bedeutende Erweiterungen für INRIX Signal Analytics, die Behörden beim Übergang von periodischen Überprüfungen der Ampelschaltungen hin zu kontinuierlichen Daten helfen. Die Verbesserungen konzentrieren sich darauf, Verkehrsingenieuren die Überwachung der Leistung in großem Maßstab zu erleichtern, Probleme schneller zu erkennen und die tatsächlichen Auswirkungen von Änderungen der Ampelschaltung zu bewerten, ohne auf kostspielige Feldgeräte oder manuelle Datenerfassung angewiesen zu sein.

Zur Erweiterung von Signal Analytics gehört:

Eine erweiterte, kontinuierliche Überwachung signalisierter Kreuzungen und Korridore ermöglicht es Behörden, Leistungstrends im Zeitverlauf zu verfolgen, anstatt sich auf bloße Momentaufnahmen verlassen zu müssen

Verbesserte Tools für Ingenieure zur schnellen Messung der Auswirkungen von Zeitplanänderungen, Sicherheitsmaßnahmen oder Korridoraufrüstungen

Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit und den Arbeitsabläufen zielen darauf ab, die Zeitspanne zwischen der Analyse von Leistungsdaten und der Umsetzung konkreter Maßnahmen für Ampelbetriebsteams erheblich zu verkürzen

Fortlaufende Erweiterungen der Plattform und API, die die Grundlage für kontinuierliche Verbessrungen schaffen

Durch den Einsatz fortschrittlicher Analytik und maschinellen Lernens auf Basis von Fahrzeugdaten unterstützt INRIX Verkehrsingenieure dabei, ineffiziente Kreuzungen zu identifizieren und die Priorisierung von Ampelschaltungen zu optimieren. Gleichzeitig verbessert die Lösung die Zuverlässigkeit der Reisezeiten sowie die Sicherheit in ampelgesteuerten Verkehrsnetzen, und das bei gleichzeitiger Entlastung des technischen Personals.

Verkehrsexperten zum Erfolg verhelfen

Diese Erweiterungen bauen auf den umfassenden Investitionen von INRIX in künstliche Intelligenz in seinem Traffic-Portfolio auf und unterstützen den Übergang zu einem proaktiven System. Bei dieser neuen Generation innovativer Traffic-Produkte dreht sich alles darum, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Analysen zu automatisieren und die Benutzerfreundlichkeit zu steigern. Von Erkenntnissen durch generative KI bis hin zu verlässlicheren Echtzeitdaten helfen die INRIX Traffic-Produkte Behörden dabei:

Von reaktivem Handeln zu einem schnelleren und sichereren Ereignismanagement überzugehen

Sicherheitsrisiken und systemische Probleme proaktiv aufzudecken

Episodische Studien und manuelle Zählungen durch eine kontinuierliche, netzwerkweite Datenintelligenz zu ersetzen

Führungskräften, Partnern und der Öffentlichkeit klare, glaubwürdige Erkenntnisse zu liefern

Über INRIX

Das 2004 gegründete Unternehmen INRIX ist ein Vorreiter für intelligente Mobilitätslösungen, das Big Data von vernetzten Geräten und Fahrzeugen in Mobilitätsinformationen umwandelt. INRIX nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um präzise und aussagekräftige Mobilitätsdaten zu liefern. Dieser innovative Ansatz hat INRIX zu einem der führenden Anbieter von Daten und Analysen zur Mobilität von Menschen und Fahrzeugen gemacht. Mit Partnern und Lösungen, die das gesamte Mobilitäts-Ökosystem abdecken, ist INRIX einzigartig an der Schnittstelle von Technologie und Verkehr positioniert. Weitere Informationen finden Sie unter INRIX.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260224847810/de/

Contacts:

Medienkontakt

Lucy Meneghello

Communiqué PR für INRIX

INRIX@communiquepr.com

2062824923 App. 129