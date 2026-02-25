© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIDie Jagd nach kritischen Metallen hat begonnen. Doch was steckt wirklich hinter dieser globalen Ressourcenrivalität? Staaten bewaffnen sich mit diesen Rohstoffen. Was bedeutet das für Anleger?Die Welt steckt mitten in einem Wettlauf um die begehrtesten Rohstoffe unserer Zeit: kritische Metalle und Mineralien. Diese auf den ersten Blick unscheinbaren Elemente sind das Herzstück vieler fortschrittlicher Technologien - von der Elektromobilität bis zur Raumfahrt. Doch sie werden immer knapper. Während Unternehmen und Industrien die Augen auf diese Schätze werfen, mischen sich nun auch Regierungen in das Geschehen ein. Der sogenannte "Ressourcen-Nationalismus" ergreift die Weltwirtschaft und die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE