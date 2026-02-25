© Foto: Richard Vogel/AP/dpaOppenheimer hebt Oracle auf "outperform" und hebt das Kursziel an. Ist der Zeitpunkt für den Einstieg jetzt gekommen?Oppenheimer sieht im jüngsten starken Rückgang der Oracle-Aktien eine attraktive Gelegenheit für Anleger. Das Finanzinstitut stufte den Technologieriesen von "perform" auf "outperform" hoch und setzte ein Kursziel von 185 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von nahezu 30 Prozent entspricht. Die Oracle-Aktien sind in den vergangenen zwölf Monaten um einen zweistelligen Prozentbereich gesunken. Diese Entwicklung bietet laut Brian Schwartz einen attraktiven Einstiegspunkt. "Obwohl unsere Einschätzung möglicherweise verfrüht ist, da es einige Zeit dauern könnte, bis Oracle als …Den vollständigen Artikel lesen
