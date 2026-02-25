Exxon Mobil (XOM): Breakout-Szenario - steht die Trend-Fortsetzung unmittelbar bevor?

Technische Perfektion am Allzeithoch!

Rückblick

Seit November 2025 sieht man einen massiven Aufwärtstrend bei der Öl-Aktie. Das Papier hat sich von etwa 115 US-Dollar auf fast 160 US-Dollar hochgearbeitet. Dabei liegen die Kerzen sauber über dem EMA 20. Aktuell bildet die Aktie ein enges Dreieck am oberen Ende der Fahnenstange.

Exxon Mobil-Aktie: Chart vom 25.02.2026, Kürzel: XOM, Kurs: 148.15 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Schlusskurs über der Marke von 150 US-Dollar würde das Setup aktivieren.

Mögliches bärisches Szenario

Die Unterstützung liegt aktuell im Bereich von 147 US-Dollar. Sollte die Aktie darunter fallen, wäre das bullische Szenario vorerst neutralisiert.

Meinung

Exxon hat erst Ende Januar 2026 starke Zahlen präsentiert. Das Unternehmen plant bis 2030 massive Steigerungen des Cashflows und setzt neben dem Kerngeschäft verstärkt auf Projekte wie Lithium-Gewinnung und Kohlenstoffspeicherung. Das Chartbild sieht nach einer gesunden Konsolidierung in einem starken Bullenmarkt aus. Wenn der Ausbruch über das Dreieck gelingt, ist charttechnisch der Weg nach oben frei. Die Zyklik der Ölpreise bleibt das größte Risiko. Ein deutlicher Rücksetzer beim Rohölpreis könnte den Ausbruch der Aktie bremsen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 621.93 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.35 Mrd. USD

Meine Meinung zu Exxon Mobil ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in XOM hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

