KIEW (dpa-AFX) - Trotz hoher Ausgaben im Krieg mit Russland hat die ukrainische Regierung jetzt eine kräftige Rentenerhöhung für die über zehn Millionen Rentner angekündigt. "Ab dem 1. März werden die Renten und Versicherungsleistungen für Millionen Ukrainer um 12,1 Prozent steigen", teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko mit.

Die Erhöhung liege über der Inflation und setze die Rentenerhöhungspolitik der Jahre 2021 bis 2025 fort. Zum Vergleich: In Deutschland werden zum 1. Juli Rentenerhöhungen von etwa 3,7 Prozent erwartet. Die Renten in der Ukraine sind traditionell sehr gering.

Zum 1. Januar verzeichnete der ukrainische Rentenfonds rund 10,1 Millionen Rentner. Die Durchschnittsrente lag dabei bei umgerechnet knapp 130 Euro. Mehr als die Hälfte der Rentner bezog allerdings umgerechnet weniger als 100 Euro.

Seit etwas mehr als vier Jahren wehrt sich die Ukraine mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Mehr als 40 Prozent des Staatshaushalts werden seitdem jährlich vor allem für die Zahlung von Renten und Gehältern von Staatsangestellten aus dem Ausland finanziert./ast/DP/jha