DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer sieht weiterem Ungemach entgegen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe dem Unternehmen mitgeteilt, eine bereits laufende Prüfung zu erweitern und eine weitere Prüfung einzuleiten, teilte der Konzern am Mittwochabend mit. Neben dem Geschäftsbericht 2023/24, den sich die Behörde bereits näher ansieht, ist nun auch der Zeitraum vom 01.12.2024 bis zum 31.05.2025 ins Visier der Aufseher geraten.

Anleger reagierten nervös. Die Gerresheimer-Aktie sackte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um drei Prozent ab./he