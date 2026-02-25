Berlin (ots) -Nach den Angriffen mehrerer europäischer Außenminister auf die UN-Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtslage in den palästinensischen Gebieten, Francesca Albanese, haben 1000 internationale Akademiker ihre Unterstützung für Albanese bekundet. Zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes an die Außenminister Österreichs, Tschechiens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens sowie der USA gehören die Philosophen Axel Honneth, Nancy Fraser, Étienne Balibar und Wendy Brown. Darüber berichtet die Tageszeitung "nd.DerTag" (Donnerstagausgabe).Mehrere europäische Regierungen hatten die UN-Repräsentantin Albanese im Zusammenhang mit einem Redebeitrag über den Gaza-Krieg auf dem Al-Jazeera-Forum in Katar des Antisemitismus bezichtigt und ihren Rücktritt verlangt. Zuvor war ein manipulierter Zusammenschnitt von Albaneses Rede verbreitet worden. Angesichts der US-Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof und der Angriffe auf die Vereinten Nationen müssten die Attacken gegen Albanese aufhören, so die Akademiker. Die Wissenschaftler verlangen von den Ministern eine öffentliche Entschuldigung und ein Bekenntnis zur Unabhängigkeit und Integrität der Mandatsträger und Einrichtungen der Vereinten Nationen. Der offene Brief wird an diesem Donnerstag von mehreren europäischen Zeitungen, darunter "nd.DerTag", veröffentlicht.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6224094