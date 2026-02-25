Oer-Erkenschwick (ots) -Der Hersteller DOG'S NATURE GmbH ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucher- und Tierschutzes folgendes Produkt zurück:Lucky Dog Premium Hühnerhälse, 100gMindesthaltbarkeitsdatum 02/2028Chargennummer: 0-035-26H2Hersteller DOG'S NATURE GmbH, Industriestraße 8-14, 45739 Oer-ErkenschwickBei Routinekontrollen wurden in dem Produkt Salmonellen nachgewiesen.Betroffen ist ausschließlich der hier genannte Artikel mit der angegebenen Charge und dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum, andere Produkte und andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen. Die Angaben finden Sie im unteren Bereich der Rückseite des Beutels.Hunde weisen gegenüber Salmonellen eine natürliche Robustheit auf. Dennoch können bei geschwächten oder empfindlichen Hunden Durchfall, Fieber oder Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen sind auch schwerere Krankheitsverläufe möglich.Durch den Kontakt mit dem kontaminierten Produkt besteht auch ein Infektionsrisiko für Hundehalter. Eine Salmonellenerkrankung beim Menschen äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.Das betroffene Produkt wurde in Penny-Filialen in den Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkauft.Kunden sollten den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verfüttern.Penny hat umgehend reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann unkompliziert in allen Penny-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet - auch ohne Vorlage des Kassenbons.DOG'S NATURE GmbH entschuldigt sich ausdrücklich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Für Verbraucheranfragen stehen wir Ihnen unter dieser E-Mailadresse zur Verfügung:info@dogsnature.comOriginal-Content von: Dog's Nature GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181593/6224093