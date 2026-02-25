© Foto: OpenAIDas Tengiz-Feld in Kasachstan kämpft mit dramatischen Produktionsausfällen - Was bedeutet das für den globalen Ölmarkt?Langsamer als geplant nimmt das riesige Ölfeld Tengiz in Kasachstan die Produktion wieder auf, wie Reuters berichtet. Grund dafür sind Verladeunterbrechungen am Seeterminal des Caspian Pipeline Consortium (CPC) in der Nähe von Noworossijsk, Russland, die durch schlechtes Wetter und Drohnenalarme verursacht wurden, wie zwei Branchenquellen erklärten. Kasachstan sah sich mit ukrainischen Drohnenangriffen auf die CPC, die 80 Prozent seiner Exporte fördert, konfrontiert. Außerdem sorgte ein Stromausfall, der die Produktion in Tengiz, das 40 Prozent der kasachischen Produktion …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE