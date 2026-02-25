Ascensia Diabetes Care, ein weltweit tätiges Unternehmen für Diabetesversorgung und eine Tochtergesellschaft der PHC Holdings Corporation (TSE: 6523), teilte heute mit, dass Peter Bodlund mit Wirkung zum 1. April 2026 zum President und CEO ernannt wurde. Er tritt die Nachfolge von Koichiro Sato an, der seine Funktionen als Chief Operating Officer der PHC Group und Leiter des Geschäftsbereichs Diabetes Management weiterhin ausüben wird.

Peter Bodlund war in leitenden Positionen bei globalen Unternehmen im Gesundheitswesen und der Life-Science-Branche tätig. Zuletzt war er Chief Operating Officer bei Ascensia Diabetes Care, wo er eng in die strategischen Prioritäten des Unternehmens eingebunden war. Er übernimmt diese Position zu einem Zeitpunkt, an dem Ascensia weiterhin starke Ergebnisse im Bereich der Diabetes-Management-Technologie erzielt, darunter Blutzuckermesssysteme. Peter Bodlund wird außerdem zum Corporate Officer der PHC Group ernannt.

Der Wechsel auf der Führungsebene spiegelt die beständige Performance von Ascensia sowie den anhaltenden Fokus auf langfristiges Wachstum, exzellente Umsetzung und dauerhafte Wertschöpfung wider. Ascensia ist ein Kerngeschäft innerhalb des globalen Portfolios von Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie der PHC Group.

"Ascensia ist bestens aufgestellt, um auch die nächste Phase seiner Unternehmensentwicklung erfolgreich zu gestalten", berichtet Koichiro Sato. "Peter bringt eine langjährige strategische und operative Führungserfahrung mit klarer Ergebnisorientierung mit. Ich bin zuversichtlich, dass er Ascensia als President und CEO erfolgreich führen wird."

Über PHC Holdings Corporation

Die PHC Holdings Corporation (TSE: 6523) ist ein globaler Zusammenschluss von Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen Beitrag zur Gesundheit der Gesellschaft zu leisten, indem sie das Leben der Menschen durch Gesundheitslösungen positiv beeinflussen und verbessern. Zu den Tochtergesellschaften (zusammen "PHC Group") gehören PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care, Epredia, LSI Medience Corporation, Wemex Corporation und Mediford Corporation. Gemeinsam entwickeln, produzieren, vertreiben und warten diese Unternehmen Lösungen in den Bereichen Diabetesmanagement, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Diagnostik. Der konzernweite Nettoumsatz der PHC Group belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf 361,6 Milliarden Yen. Die Produkte und Dienstleistungen werden weltweit in mehr als 125 Ländern und Regionen vertrieben. www.phchd.com

Über Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich ganz auf die Versorgung von Menschen mit Diabetes spezialisiert hat. Unser Ziel ist es, Menschen mit Diabetes durch innovative Lösungen zu unterstützen, die ihr Leben vereinfachen und verbessern.

Ascensia ist bekannt für sein renommiertes CONTOUR-Portfolio an Blutzuckermesssystemen. Unsere Produkte verbinden hochmoderne Technologien mit benutzerfreundlichen Funktionen, um Menschen mit Diabetes bei der Behandlung ihrer Erkrankung zu unterstützen und ihr Leben positiv zu verändern. Als vertrauenswürdiger Partner der Diabetes-Gemeinschaft arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkräften und anderen Partnern zusammen, um dafür zu sorgen, dass unsere Produkte die höchsten Standards in Bezug auf Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit erfüllen und wir unsere Geschäftstätigkeit konform und integer ausüben.

Ascensia ist ein Unternehmen der PHC Group, die 2016 aus der Übernahme von Bayer Diabetes Care durch die PHC Holdings Corporation hervorgegangen ist. Ascensia-Produkte werden in mehr als 100 Ländern vertrieben, mit direkten Vertriebsorganisationen in 29 Ländern rund um den Globus.

Weitere Informationen unter www.ascensia.com.

