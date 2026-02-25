© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEChina sieht seine Verpflichtungen im Handelsabkommen erfüllt und warnt die USA vor neuen Zöllen. Peking kündigt Gegenwehr an, falls Washington nachlegt.Der Ton zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wird wieder rauer, wie Reuters berichtete. China erklärt, es habe seine Verpflichtungen im Rahmen der US-Handelsuntersuchung nach Section 301 vollständig erfüllt. Zugleich warnt Peking Washington eindringlich vor neuen Strafzöllen. Peking verweist auf Abkommen von 2020 Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums betont, China habe bereits die Pflichten erfüllt, die mit dem US-Gesetz gegen unfaire Handelspraktiken verknüpft seien. Beide Seiten hätten 2020 eine entsprechende …Den vollständigen Artikel lesen
