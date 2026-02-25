© Foto: OpenAIPrivate Kapitalinvestitionen steigen massiv in Schwellenländern: Im letzten Jahr befanden sie sich mit einem Anstieg von 33 Prozent auf 150,3 Milliarden US-Dollar auf Rekordkurs.Investoren gaben 2025 22,3 Milliarden US-Dollar an privaten Krediten in Schwellenländern aus, wie Reuters berichtet und aus am Mittwoch veröffentlichten Daten hervorgeht. Hintergrund sind die restriktivere Kreditvergabe der Banken und Turbulenzen an traditionell sicheren Märkten. Das Volumen liegt fast 40 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 2016, wie Daten der Global Private Capital Association zeigen. Die Zahlen geben Einblick in die Verlagerung privater Kredite in Schwellenländer, da die Renditen westlicher …Den vollständigen Artikel lesen
