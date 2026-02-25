Sichere B2B-Managed File Transfer-Lösung der Enterprise-Klasse mit Orchestrierungsfunktion zur Automatisierung des gesamten Prozesses nach dem Senden oder Empfangen von Dateien

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, stellte heute die neueste Version seines Universal Data Mover Gateway (UDMG) vor: eine Managed-File-Transfer-Lösung (MFT) für Unternehmen, die eigens für den sicheren, orchestrierten B2B-Datenaustausch über hybride IT-Landschaften konzipiert wurde.

"In modernen Unternehmen ist die Dateiübertragung keine isolierte Aufgabe. Sie bildet das Rückgrat von Datenpipelines, Analysen und kritischen Geschäftsprozessen", erklärt Giuseppe Damiani, CEO bei Stonebranch. "Durch die Orchestrierung von MFT zusammen mit Workload- und Infrastrukturautomatisierung macht Stonebranch die Dateiübertragung zu einem geregelten, nachverfolgbaren und SLA-gesteuerten Element durchgängiger Workflows im Unternehmen."

Sicherer und moderner B2B Managed File Transfer

UDMG wurde speziell für den externen B2B-Datenaustausch entwickelt dort, wo strikte Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, SLA-Zuverlässigkeit und unterschiedliche Partnerprotokolle eine moderne B2B-MFT-Lösung verlangen. Unternehmen können Daten auf sichere Weise mit Partnern, Zulieferern und Kunden rund um den Globus austauschen und dabei die zentrale Kontrolle, Auditierbarkeit und Nachverfolgbarkeit der Daten gewährleisten. Als sicheres Gateway zwischen Unternehmen und Handelspartnern bietet UDMG folgende Funktionen:

Sichere, bidirektionale Dateiübertragungen über SFTP, FTPS, HTTPS und AS2 für EDI

Umfassende Audit-Trails und Governance-Funktionen

Ereignisgesteuerte Trigger für Echtzeitautomatisierung

Native Integration in durchgängig automatisierte Workflows

Mehr als nur B2B-MFT

Im Gegensatz zu herkömmlichen B2B-MFT-Plattformen, die einfach nur Dateien übertragen, verwandelt Stonebranch UDMG Dateitransfers in orchestrierte, ereignisgesteuerte Workflows, die End-to-End-Geschäftsprozesse unterstützen. Durch die Integration von B2B-MFT mit Orchestrierungs-Workflows können Unternehmen Silos auflösen, manuelle Interventionen minimieren und die Prozesse nach dem Empfang oder Versand von Daten vollständig automatisieren.

Teil einer umfassenderen, orchestrierten MFT-Strategie

UDMG ist eine Kernkomponente der orchestrierten MFT-Lösung von Stonebranch, die auf dem Universal Automation Center (UAC) aufsetzt. Über eine einzige Plattform können Unternehmen:

Dateien sicher über das interne Netzwerk versenden

Dateien von lokalen Systemen in die Cloud und zurück übertragen

Cloud-zu-Cloud-Datenübertragungen in Multi-Cloud-Umgebungen

Daten zwischen Containern wie Docker und Kubernetes verschieben

Nachgelagerte Workflows starten, die automatisierte Aufgaben, Skripte, Infrastrukturmaßnahmen oder Datenpipeline-Prozesse nach Abschluss der Übertragung ausführen

Dieser einheitliche Ansatz erstellt eine einzige Orchestrierungsebene für die Automatisierung von Workloads und Managed File Transfers.

Wichtigste Verbesserungen in UDMG 3.2

Die jüngste Version von UDMG enthält wesentliche Verbesserungen hinsichtlich Sicherheit, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Unternehmen:

Sichere Proxy-Architektur keine Datenspeicherung oder eingehende Ports in der DMZ erforderlich

Moderne Protokolle, Verschlüsselung, Zertifikate und Schlüsselschutz einschließlich HSM-Unterstützung

Föderierte Authentifizierung und SSO (LDAP, SAML, OIDC/OAuth2)

Flexible RBAC-Zugriffssteuerungen, MFA/2FA und strenge Passwortrichtlinien

Robuste IP-Filterung und Netzwerkzugangskontrollen

Domain-Namespace-Isolierung für Multi-Tenant-Bereitstellungen

Überarbeiteter Webtransfer-Client für Peer-to-Peer-Ad-hoc-Dateifreigaben

"Die Nachfrage nach einem sicheren, zuverlässigen und lückenlos auditierbaren Datenaustausch zwischen Partnern steigt kontinuierlich", berichtet Peter Baljet, CTO bei Stonebranch. "Die neueste Version von UDMG treibt unsere Vision eines orchestrierten MFT mit erhöhter Sicherheit, besserer Skalierbarkeit und erweiterter Protokollunterstützung voran, die als native Funktionen im Stonebranch Universal Automation Center bereitgestellt werden."

Die neueste Version des Stonebranch Universal Data Mover Gateway ist ab sofort verfügbar und unterstützt On-Prem-, Cloud- und SaaS-Bereitstellungsmodelle. Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Demo-Termins besuchen Sie www.stonebranch.com.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die die IT-Umgebungen von Unternehmen von der einfachen Automatisierung einzelner Aufgaben zu einer anspruchsvollen Business Service-Automatisierung in Echtzeit transformieren. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mithilfe des Stonebranch Universal Automation Center können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg koordinieren. Stonebranch hat seinen Sitz in Atlanta, US-Bundesstaat Georgia, und unterhält Kontaktstellen und Support-Standorte in ganz Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen betreut einige der weltweit größten Organisationen aus Finanzdienstleistungen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reise, Transport, Energie und Technologie.

