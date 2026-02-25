Auf der Suche nach günstigen Festplatten ist ein britischer Tech-Nerd eigens in die USA geflogen. Trotz der Kosten für Flug und Übernachtung brachte ihm das im Vergleich zum Einkauf in Großbritannien wohl eine Ersparnis von rund 2.000 US-Dollar. Der KI-Hype hat dafür gesorgt, dass nicht nur Grafikkarten und DRAM-Speicherchips Mangelware und entsprechend teuer sind, sondern auch klassische Festplatten (HDD). Diese bieten KI-Firmen in IT-Infrastrukturanbietern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
