APIA, Samoa, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Phemex , eine benutzerorientierte Krypto-Börse, hat nach ihrem bahnbrechenden Übergang zu einer KI-nativen Organisation den KI-Bot vorgestellt, einen taktischen Meilenstein der Phemex KI-nativen Revolution. Mit dieser Einführung entwickelt sich künstliche Intelligenz von einer strategischen Vision zu einem leistungsstarken "intelligenten Handelspartner" und verändert damit das Branchenparadigma von emotionaler manueller Ausführung hin zu einem disziplinierten Modell der "Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI" für seine 10 Millionen Nutzer weltweit. Anfang dieses Jahres stellte Phemex seine KI-Native-Initiative vor, mit der sich das Unternehmen dazu verpflichtet, künstliche Intelligenz in alle internen Abläufe und die externe Produktarchitektur zu integrieren. Die Einführung des KI-Bots ist ein praktischer Beweis für diese Strategie, die über die konzeptionelle Transformation hinausgeht und sich in benutzerorientierten Anwendungen niederschlägt. Mithilfe fortschrittlicher maschineller Lernverfahren analysiert der Phemex KI-Bot Millionen von Datenpunkten in Echtzeit und automatisiert komplexe quantitative Strategien in Futures-Grid-, Spot-Grid- und Martingale-Systemen. Die Engine wurde mit einer "risikobewussten Intelligenz" entwickelt und priorisiert den Kapitalerhalt, indem sie den Hebel und die Parameter auf der Grundlage der historischen Volatilität dynamisch anpasst. Dadurch wird sichergestellt, dass die Intelligenz ein Instrument für Resilienz bleibt, sodass Händler einen erheblichen Hebel aus der KI ziehen können, anstatt ihre Wettbewerbsfähigkeit an sie zu verlieren. Um diese Ära des intelligenten Handels voranzutreiben, hat Phemex den AI Bot Carnival ins Leben gerufen, ein Trading-Fest mit einem Preisgeld von über 1.000.000 US-Dollar. Die Initiative umfasst ein 100-prozentiges Verlustschutzprogramm für Neulinge, um einen barrierefreien Einstieg in den quantitativen Handel zu gewährleisten, sowie gestaffelte Volumenprämien von bis zu 5.000 USDT und Multi-Bot-Anreize, die ein systematisches, diversifiziertes Portfoliomanagement fördern sollen. "Der Phemex KI-Bot ist ein solider Beweis dafür, dass unsere KI-Native-Strategie nicht nur theoretisch ist, sondern auch in der Praxis funktioniert", sagte Federico Variola , CEO von Phemex. "Wir experimentieren nicht nur am Rande mit KI. Wir bauen aktiv eine Börse auf, in der intelligente Systeme in die Funktionsweise der Produkte eingebettet sind. Diese Einführung ist ein erster, aber konkreter Schritt, und wir werden diese langfristige Strategie weiter umsetzen." Mit der Einführung des KI-Bot treibt Phemex seine Roadmap hin zu einem vollständig KI-nativen Börsenmodell voran, bei dem Intelligenz auf Infrastruktur-Ebene integriert und schrittweise in das Handelserlebnis eingebettet wird. Informationen zu Phemex Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Kryptobörse, der weltweit mehr als 10 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die darauf ausgelegt sind, Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und der Verpflichtung, seine Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, einfachen Zugang zu den Märkten sowie immer neue Chancen bereit, damit Trader auf jedem Erfahrungsniveau wachsen und erfolgreich handeln können. Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920133/Phemex.jpg

