MÜNCHEN (dpa-AFX) - Lufthansa hat eines der weltweit größten Passagierflugzeuge zum 100-jährigen Jubiläum mit einem XXL-Kranich lackiert. Der bekannte Lufthansa-Kranich erscheint überdimensional an der Seite des Flugzeugs, weiß auf blau. Der Airbus A380 ist am Mittwoch auf dem Münchner Flughafen gelandet. Insgesamt sollen sechs Lufthansa-Flugzeuge im Jubiläums-Look lackiert werden.

Am 6. Januar 1926 wurde die erste "Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft" gegründet. Die heutige Deutsche Lufthansa AG hat zwar rechtlich nichts mit der NS-belasteten Vorgängerin zu tun, bezieht sich in ihren fliegerischen und technischen Traditionen aber auf sie und feiert deshalb dieses Jahr Gründungsjubiläum.

Größer feiern will die Lufthansa erst im April. Denn am 6. April 1926 startete der offizielle Erstflug. Die Flotte mit den Jubiläumslackierungen soll voraussichtlich im Herbst komplett sein./wum/DP/zb