An der Wall Street dominierten vor den nachbörslich erwarteten Zahlen von Nvidia Käufe. Investoren setzten darauf, dass der KI-Vorzeigekonzern mit starken Resultaten und einem optimistischen Ausblick die zuletzt aufgekommenen Zweifel am Boom rund um Künstliche Intelligenz zerstreuen kann.Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 49.482,15 Punkten. Der S&P 500 legte um 0,81 Prozent auf 6.946,13 Zähler zu. Besonders gefragt waren Technologiewerte: Der Nasdaq 100 gewann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
