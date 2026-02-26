EQS-News: Adtran Networks SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q4 2025



Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q4 2025 Quartalsumsatz liegt mit EUR 130,2 Millionen 9,5% über Vorjahresquartal

Proforma EBIT liegt bei EUR 4,0 Millionen (3,1% vom Umsatz) München, Deutschland. 26. Februar 2026. Adtran Networks SE (ISIN: DE0005103006, FWB: ADV), ein führender Anbieter von offenen Netzlösungen für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten, hat die ungeprüften Geschäftsergebnisse für das am 31. Dezember abgelaufene Q4 2025 bekannt gegeben. Die Ergebnisse wurden nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Übersicht der Eckdaten1 für Q4 2025 (in Tausend EUR) Q4

2025 Q4

2024 Veränderung Umsatzerlöse 130.241 118.940 9,5% Proforma Bruttoergebnis 46.557 46.591 -0,1% in % vom Umsatz 35,7% 39,2% -3,4pp Proforma EBIT 4.020 2.863 40,4% in % vom Umsatz 3,1% 2,4% +0,7pp

1 Mögliche Inkonsistenzen basieren auf Rundungsdifferenzen 2 Die Vorjahresangaben wurden entsprechend einer im Konzernabschluss 2024 vorgenommenen Korrektur rückwirkend angepasst. IFRS-Ergebnisse für Q4 2025 Der Umsatz stieg im vierten Quartal 2025 um 9,5% auf EUR 130,2 Millionen gegenüber EUR 118,9 Millionen im vierten Quartal 2024. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr spiegelt die anhaltende Nachfrage nach skalierbarer, leistungsstarker optischer Übertragungstechnik wider, die durch Initiativen zur Modernisierung der Netzinfrastruktur sowie erhöhte Bandbreitenanforderungen bei Netzbetreiber- und Cloud-Kunden unterstützt wird. Der Proforma-Bruttogewinn für das vierte Quartal 2025 belief sich auf EUR 46,6 Millionen (35,7% des Umsatzes) und entsprach damit im Wesentlichen dem Wert des Vorjahreszeitraums, in dem EUR 46,6 Millionen (39,2% des Umsatzes) ausgewiesen wurden. Während der Bruttogewinn in absoluten Zahlen stabil blieb, war der Rückgang der Marge in erster Linie auf den Produktmix und einen günstigen Einmaleffekt im vierten Quartal 2024 zurückzuführen. Das Proforma-EBIT verbesserte sich im vierten Quartal 2025 auf EUR 4,0 Millionen (3,1% des Umsatzes), gegenüber EUR 2,9 Millionen (2,4% des Umsatzes) im vierten Quartal 2024. Die deutliche Verbesserung der Rentabilität gegenüber dem Vorjahr ist auf höhere Umsatzerlöse und operative Effizienzsteigerungen zurückzuführen. Das Unternehmen wird den vollständigen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 am 30. März 2026 veröffentlichen. Zukunftsgerichtete Aussagen Wirtschaftliche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen in diesem Dokument beziehen sich auf zukünftige Tatsachen. Solche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen unterstehen Risiken, die nicht vorhersehbar sind und außerhalb des Kontrollbereichs von Adtran Networks SE stehen. Adtran Networks SE ist demzufolge nicht in der Lage, in irgendeiner Form eine Haftung für die Richtigkeit von wirtschaftlichen Prognosen und in die Zukunft gerichteten Aussagen oder deren Auswirkung auf die finanzielle Situation von Adtran Networks SE oder des Marktes für die Aktien von Adtran Networks SE zu übernehmen. Zweck der Proforma Finanzinformation Adtran Networks SE stellt den Proforma Konzernabschluss in dieser Pressemitteilung lediglich als zusätzliche Finanzinformation zur Verfügung, um Investoren und Finanzinstitutionen einen sinnvollen Vergleich der Geschäftsergebnisse von einem Ergebniszeitraum zum anderen zu ermöglichen. Adtran Networks SE ist der Ansicht, dass dieser Proforma Konzernabschluss hilfreich ist, da er keine "nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen aus den Aktienoptionsprogrammen", "Firmenwertabschreibungen" und "Abschreibungen für immaterielle Vermögenswerte aus Unternehmenserwerben" enthält, die nicht für Adtran Networks SE operatives Ergebnis im angegebenen Zeitraum relevant sind. Darüber hinaus werden einmalige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen, der Integration, einer Investigation in den USA und Restrukturierungsmaßnahmen anfallen, nicht berücksichtigt. Diese Proforma Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) aufgestellt und sollten nicht als Ersatz für historische Informationen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit IFRS angegeben sind. Über Adtran Networks SE Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von Adtran Networks. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.adva.com . Veröffentlicht von Adtran Networks SE, München, Deutschland www.adva.com Pressekontakt Gareth Spence +44 1904 699 358 public-relations@adva.com Investorenkontakt Peter Schuman, IRC +1 256 963 6305 IRelations@adtran.com



