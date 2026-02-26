Mainz (ots) -Sonntagsfrage: CDU knapp vor SPD / Koalition aus SPD und CDU beliebter als Ampel oder Rot-Rot-Grün / Direktwahl Ministerpräsident: Alexander Schweitzer vor Gordon Schnieder und Jan Bollinger / Vertrauen in Lösungskompetenz bei wichtigsten Problemen sinktUmfrage des Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 26. Februar 2026, um 20:15 Uhr im Fernsehprogramm des SWREtwas mehr als drei Wochen vor der Landtagswahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD ab. Im Vergleich zu Januar verliert die CDU einen Prozentpunkt und käme jetzt auf 28 Prozent. Die SPD gewinnt im aktuellen Rheinland-Pfalz-Trend einen Prozentpunkt und könnte nun mit 27 Prozent rechnen. Die AfD käme auf 19 Prozent (plus 1 Prozentpunkt), die Grünen auf 9 Prozent (minus 1 Prozentpunkt), die Linke auf 5 Prozent (minus 1 Prozentpunkt) und die Freien Wähler ebenfalls auf 5 Prozent (plus 1 Prozentpunkt). Alle übrigen Parteien erhielten zusammen 7 Prozent, darunter auch die FDP und das BSW.SPD geführte Landesregierung bevorzugt, Koalition aus SPD und CDU beliebter als Ampel oder Rot-Rot-GrünDie Bürgerinnen und Bürger wünschen sich für die kommende Legislaturperiode eher eine SPD geführte Landesregierung. 35 Prozent der Befragten sprechen sich für eine solche aus, das sind 2 Prozentpunkte weniger als im Januar. 30 Prozent sind für eine CDU geführte Landesregierung (minus 1 Prozentpunkt), 19 Prozent wünschen sich eine AfD geführte Landesregierung (unverändert). Unabhängig von der Frage, wer die Landesregierung anführt, hätte eine Koalition aus SPD und CDU mit 39 Prozent den größten Zuspruch. Für eine Fortsetzung der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP sind 19 Prozent, für eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken sprechen sich 20 Prozent aus. Mit der Arbeit der aktuellen Ampel-Regierung sind wie im Januar 44 Prozent zufrieden, 50 Prozent sind unzufrieden. Damit liegt im Vorfeld der Landtagswahl die Zufriedenheit mit der amtierenden Regierung unter dem Wert von 2021, als sich 57 Prozent der Befragten zufrieden und 41 Prozent unzufrieden geäußert hatten.Direktwahl Ministerpräsident: Schweitzer vor Schnieder und BollingerDürfte der Ministerpräsident direkt gewählt werden, so würden sich 34 Prozent für Alexander Schweitzer entscheiden (unverändert im Vergleich zu Januar 2026). Er liegt damit klar vor CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder mit 17 Prozent (plus 3 Prozentpunkte). Für AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger sprächen sich 7 Prozent (minus 1 Prozentpunkt) aus. 42 Prozent können oder wollen sich für keinen der drei Kandidaten entscheiden. 84 Prozent der SPD-Anhänger sind von Alexander Schweitzer überzeugt. Im Lager der CDU kommt Gordon Schnieder auf 57 Prozent. 29 Prozent der AfD-Anhänger würden sich für ihren Kandidaten entscheiden.Vertrauen in die Lösungskompetenz bei wichtigsten Problemen geht zurückDie Bürgerinnen und Bürger haben weniger Vertrauen als noch im Januar, dass die rheinland-pfälzischen Parteien die wichtigsten Probleme im Land lösen können. Die CDU bekommt von 21 Prozent der Befragten Sachkompetenz zugesprochen, das sind 5 Prozentpunkte weniger als im Januar. Der SPD trauen 20 Prozent zu, die drängendsten Aufgaben zu bewältigen (minus 2 Prozentpunkte). 15 Prozent trauen dies am ehesten der AfD zu (unverändert), 5 Prozent den Grünen (unverändert). 27 Prozent sind der Meinung, dass keine der Parteien die wichtigsten Aufgaben bewältigen kann (plus 6 Prozentpunkte).Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung des Wahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.158 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern (Erhebungszeit: 19. bis 24. Februar 2026). Die ausführlichen Ergebnisse sendet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" am Donnerstag, 26. Februar 2026, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Zitate bitte nur mit Quellenangabe "SWR Politikmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz".Rückfragen bitte an: Sabine Rappen, Tel. 06131/929-33428 oder Kai Diezemann, Tel. 06131/929-33525, Redaktion "Zur Sache Rheinland-Pfalz!".Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6224134